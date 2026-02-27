Guvernul Bolojan a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, o serie de modificări la Codul Fiscal, care vor intra în vigoare din 2026. Aceste schimbări au fost prezentate ca fiind menite să reducă impozitele pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, să ajusteze modul de impozitare a clădirilor vechi și să ofere autorităților locale mai multă libertate în stabilirea unor taxe.

Scopul acestor măsuri este să scadă presiunea fiscală asupra persoanelor vulnerabile, să facă impozitele mai corecte față de valoarea reală a proprietăților, să sprijine accesul la activități sportive, să încurajeze renovarea clădirilor vechi și să contribuie la o viață mai bună și la incluziunea socială.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a explicat că modificările au fost făcute pentru a corecta inechități și pentru a aduce mai multă coerență în sistemul fiscal. El a spus că persoanele cu dizabilități trebuie sprijinite proporțional cu realitățile lor și că impozitarea clădirilor trebuie să reflecte corect valoarea și vechimea lor.

Totodată, a menționat că autoritățile locale trebuie să aibă instrumente flexibile pentru a adapta deciziile fiscale la nevoile comunităților. În plus, contestația la CCR legată de pachetul 2 a redus timpul disponibil pentru analiza impactului modificărilor la nivel local, ceea ce a necesitat ajustări punctuale de către coaliția de guvernare pentru aplicarea corectă a măsurilor din 2026.

„Am făcut aceste modificări pentru a corecta inechități și pentru a aduce mai multă coerență în sistemul fiscal. Persoanele cu dizabilități trebuie sprijinite într-un mod proporțional cu realitățile pe care le trăiesc, iar impozitarea clădirilor trebuie să reflecte corect valoarea și vechimea acestora. În același timp, este important să oferim autorităților locale instrumente mai flexibile, astfel încât deciziile fiscale să fie adaptate nevoilor comunităților, într-un cadru predictibil și responsabil. Contestația la CCR privind pachetul 2 a redus semnificativ timpul disponibil la finalul lunii decembrie pentru analiza impactului modificărilor la nivelul localităților. Această constrângere a făcut necesară revenirea cu ajustări punctuale decise de coaliția de guvernare, pentru a asigura o aplicare corectă și echilibrată începând cu anul fiscal 2026”, a declarat Nazare.

Printre modificările concrete se numără reducerea cu 50% a impozitului pe locuință pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali care au în grijă astfel de persoane, precum și reducerea cu 25% pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții lor. Aceleași cote de reducere se aplică și terenului aferent locuinței. Impozitul pentru un singur mijloc de transport de până la 2000 cmc se reduce cu 50% sau 25%, în funcție de gradul de handicap. Aceste schimbări fac ca familiile vizate să plătească mai puțin la impozitele pentru casă, teren și mașină, iar reducerile se acordă pe baza documentelor depuse la direcția locală de taxe și impozite.

Pentru clădirile vechi, proiectul prevede scăderea valorii impozabile cu 15% pentru imobilele între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru cele de peste 100 de ani. Dacă se fac lucrări majore de renovare care cresc valoarea clădirii cu cel puțin 50%, anul construcției se actualizează fiscal, asigurând un tratament corect și coerent.

Modificările aduc explicații mai clare despre cum se impozitează clădirile folosite pentru activități sportive, respectând regulile privind ajutoarele de stat.

Scopul acestei măsuri este să ofere mai multă stabilitate și siguranță pentru cluburi, investitori și autoritățile locale care construiesc sau întrețin infrastructură sportivă, astfel încât să știe din timp ce obligații fiscale au.

Pentru 2026, autoritățile locale vor avea posibilitatea să revizuiască, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, hotărârile privind taxele și impozitele locale suplimentare, astfel încât să le poată reduce. Orice sumă plătită în plus de contribuabili va fi ajustată sau returnată, conform legii.

Aceste schimbări aduc reguli mai clare, impozite mai corecte și sprijin direct pentru persoanele vulnerabile, începând cu anul fiscal 2026.