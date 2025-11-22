Avertismentul vine din partea lui Georgios Stassis, președinte și CEO al Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen deține peste 34% din capital și care a preluat în 2023 operațiunile Enel din România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Capital Markets Day 2025, desfășurată la Londra, eveniment în cadrul căruia conducerea PPC a prezentat planul de investiții al grupului pentru următorii trei ani și strategia de extindere în regiune.

PPC urmărește consolidarea prezenței sale în România, Bulgaria, Macedonia și Croația, considerând aceste piețe ca având un potențial ridicat de creștere. Compania mizează pe faptul că aceste țări sunt deja integrate în piața europeană comună și interconectate fizic, ceea ce le conferă oportunități importante de tranzacționare transfrontalieră, în special în contextul în care resursele regenerabile nu au ajuns la maturitate, iar procesul de renunțare la cărbune este incomplet sau nici măcar început în unele dintre ele.

„Facem o mișcare regională, extinzându-ne în țările vecine, toate interconectate în cadrul pieței europene comune, cu interconexiuni fizice care le leagă între ele. Țări cu un potențial ridicat de creștere, unde sursele regenerabile de energie nu au ajuns încă la maturitate, iar scoaterea din funcțiune a capacităților pe bază de cărbune nu s-a încheiat încă. De fapt, în unele dintre ele, nici măcar nu a început. Este vorba de țări cu interconexiuni între ele, care prezintă oportunități de trading transfrontalier semnificative″, a declarat Georgios Stassis în cadrul conferinței Capital Markets Day 2025.

În viziunea lui Stassis, prețurile energiei în sud-estul Europei sunt influențate de patru factori majori: tranziția energetică de la combustibili fosili la surse regenerabile, reducerea consumului prin eficientizare tehnologică, electrificarea industriilor — precum sistemele de termoficare sau sectorul auto — și impactul specific al războiului din Ucraina. Conflictul consumă volume mari de energie transportate prin interconexiuni, iar perioada de reconstrucție a Ucrainei va solicita suplimentar aceste resurse, într-un ritm chiar mai accelerat. Acest proces va influența regiunile din proximitate pentru mulți ani, până când Ucraina își va reface propriile capacități interne de producție energetică, afectate semnificativ de atacurile rusești.

În paralel, presiunea asupra interconexiunilor existente devine tot mai evidentă. Stassis semnalează congestii între Austria și Ungaria, unde s-a ajuns la limitele capacităților de transfer. În condițiile creșterii cererii de energie, regiunea nu are perspective de aliniere la trendul de scădere a prețurilor observat în restul Europei. Reconstrucția Ucrainei va majora cererea de energie importată din nordul continentului și va amplifica presiunile asupra piețelor din sud-estul Europei.

„Pe de altă parte, în această regiune avem ceva unic, pe care nu îl poți găsi în altă parte. Și anume, din păcate, conflictul Rusia-Ucraina, care consumă foarte multă energie venită prin interconexiuni și va continua să o facă, într-un ritm mult mai rapid, mai ales – Doamne ajută! – în faza de reconstrucție, după ce, sperăm, se va termina războiul. Așadar, Europa de Sud-Est este o zonă cu prețuri relativ mari față de restul Europei, față de Europa Centrală și de Vest, situație în legătură cu care nu avem așteptări că se va schimba până la sfârșitul deceniului, fiind afectată foarte mult de reconstrucția Ucrainei”, a mai spus Georgios Stassis.

O analiză recentă a Asociației Energia Inteligentă confirmă că distrugerea infrastructurii energetice din Ucraina a contribuit la creșterea prețurilor în Europa de Est, însă subliniază că acest fenomen nu reprezintă cauza principală a nivelului ridicat al prețurilor din România.

Tranziția energetică, aflată în desfășurare în toate țările din regiune, adaugă la rândul ei presiuni suplimentare. Aproximativ 13.000 MW de capacități de producție urmează să fie scoși din funcțiune în următorii ani, în special în Bulgaria și România. Grecia se află într-un stadiu mai avansat al procesului de decarbonare și se apropie de finalizarea acestuia, odată cu planurile de închidere a centralelor pe păcură din insule și a unităților vechi pe gaze.

În acest context, dezvoltarea regenerabilelor și a capacităților de stocare devine esențială. Modelele analizate de PPC și de alți actori din piață arată că în regiune va fi necesară dezvoltarea unui volum semnificativ de noi capacități de producție, bazate în principal pe energie regenerabilă și soluții flexibile, precum bateriile. Exemplul Californiei, unde extinderea regenerabilelor a fost susținută de instalarea succesivă de sisteme de stocare, este considerat relevant pentru evoluția Europei de Sud-Est. PPC se aliniază acestui model, investind în extinderea portofoliului de regenerabile și soluții de flexibilitate.

„În prezent, există congestii între Austria și Ungaria. Se ajunge la limita capacităților de interconectare din regiune. Iar în consecință, pe măsura ce cererea de energie crește, nu vedem regiunea ca înscriindu-se pe trendul scăderilor de prețuri din restul Europei, mai ales ținând cont de conflictul ruso-ucrainean. Doamne ajută, sperăm ca războiul să se termine în curând. Ulterior, va exista reconstrucția acestei țări minunate, iar acest lucru va majora cererea de energie a acestei țări, pentru ani buni, până își vor restabili propriile capacități de producție interne (n.red. distruse de atacurile rusești). Iar asta ‘trage’ energia venită din nord (n.red. nordul Europei )”, a susținut președintele și CEO-ul PPC.

În prezent, PPC este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, cu un portofoliu de peste 1.330 MW instalați, compus din parcuri eoliene de 1.183 MW, parcuri fotovoltaice de 126 MW și hidrocentrale totalizând 22,3 MW. În luna iulie 2025, compania ocupa poziția a doua pe piața de furnizare a energiei electrice din România, cu o cotă de piață de 16,26%, foarte aproape de liderul Hidroelectrica, care înregistra 16,31%.

„Circa 13.000 MW de capacități de producție vor fi scoase din sistemele energetice în anii următori, în special în Bulgaria și România. Grecia a început decarbonarea mai repede și ne apropiem de final, dar suntem și noi acolo. Pentru că vom începe să oprim și centralele pe păcură din insule, precum și unitățile vechi pe gaze. (…) Astfel că, privind situația în ansamblu, te gândești la rata maximă de penetrare a regenerabilelor la care poți să ajungi, iar după aceea adaugi baterii, ceea ce îți permite să adaugi noi capacități regenerabile, după care instalezi și mai multe baterii și așa mai departe. Ca în California, ceea ce se întâmplă acolo este un exemplu tipic în această privință. Toate analizele, ale noastre și ale altora, arată că, una peste alta, în această regiune va fi nevoie mare de noi capacități de producție, iar în ziua de astăzi asta înseamnă regenerabile și flexibilitate. Și asta facem noi”, a completat Stassis.

Planurile de investiții ale PPC în România sunt ambițioase. Pentru perioada 2026-2028, grupul intenționează să aloce aproximativ 3 miliarde de euro, cu o medie de 1 miliard de euro anual. Din acest total, 800 de milioane de euro vor fi direcționate către modernizarea și extinderea rețelelor de distribuție pe care PPC le operează în țară, infrastructură considerată crucială pentru tranziția energetică și pentru integrarea noilor capacități regenerabile.