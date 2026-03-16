Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research între 2 și 6 martie, 59,3% dintre români consideră că o reformă administrativ-teritorială ar îmbunătăți calitatea serviciilor publice. Procentul este ușor mai mare decât cel înregistrat în mai 2024, când 58,1% dintre respondenți susțineau această idee.

Sondajul a analizat și opinia populației privind comasarea sau unificarea unor localități.

În acest caz, 60,8% dintre respondenți cred că o astfel de reformă ar putea aduce îmbunătățiri. În schimb, 35,1% consideră că o asemenea măsură nu ar avea efect.

Datele sondajului arată că susținerea pentru comasarea localităților este mai ridicată în anumite categorii sociale. Persoanele cele mai favorabile acestei măsuri sunt votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu studii superioare.

De asemenea, sprijinul este mai mare în rândul locuitorilor din București.

În schimb, cei mai sceptici sunt votanții AUR, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară.

Sondajul indică și o creștere a sprijinului pentru înființarea unor regiuni administrative mai mari.

Astfel, 60,1% dintre români susțin crearea unor regiuni care să reunească mai multe județe. În mai 2024, procentul era de 55,7%.

Pe de altă parte, 34,8% dintre respondenți se opun acestei idei, iar 5,1% nu au oferit un răspuns.

Sprijinul este mai mare în rândul votanților PNL și USR, al bărbaților, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani și al locuitorilor din București.

În schimb, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani și locuitorii orașelor mici sunt mai reticenți față de această idee.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat că rezultatele sondajului arată existența unei susțineri stabile pentru reforma administrativ-teritorială.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP sugerează că reforma administrativ-teritorială beneficiază de o majoritate stabilă de susținere, iar faptul că sprijinul se menține chiar și atunci când este menționată explicit comasarea localităților indică o disponibilitate a publicului pentru schimbări structurale ale administrației. De asemenea, acceptarea ideii de regiuni care să unească mai multe județe confirmă că o parte importantă a opiniei publice este deschisă unor formule de reorganizare mai ample ale statului. În ansamblu, sondajul INSCOP surprinde existența unei ferestre de legitimitate pentru reforma administrativ-teritorială”, a afirmat Ștefureac.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice de tip CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.