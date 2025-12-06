Românii rămân fideli culorilor clasice de mașini. Ce nuanțe evită

Un studiu realizat pentru a doua oară de compania de date auto carVertical arată că majoritatea șoferilor din România preferă ca vehiculele lor să nu iasă în evidență și evită culorile strălucitoare.

Șoferii din România evită culorile strălucitoare, preferând tonurile monocromatice. Conform datelor carVertical pentru 2024, dintre toate vehiculele verificate, 29,6% erau gri, 27,5% negre, 18,7% albe, 10,5% albastre și 4% roșii.

Tendințele pe termen lung arată schimbări interesante: în 2000, 35,1% dintre mașini erau gri, scăzând la 30,7% în 2020. Negrul a crescut de la 17,3% la 24%, iar albul de la 6,7% la 21,2%. În schimb, albastrul a scăzut de la 21,1% la 14,1%, iar roșul ușor, de la 6,5% la 4,2%.

„Majoritatea șoferilor aleg culori discrete pentru mașini pentru că nu vor să iasă în evidență. Există și un motiv pragmatic: este mai ușor să vinzi o mașină gri sau neagră decât una verde sau galbenă, deoarece cererea este mai mare pentru primul tip de de vehicule”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

În 2024, galbenul a fost cea mai puțin populară culoare în România, reprezentând doar 0,5% din mașinile verificate pe carVertical, iar maro a urmat, cu 1,3%. Mașinile în culori strălucitoare și cele negre necesită o întreținere mai atentă.

Deși piața auto diferă de la o țară europeană la alta, preferințele privind culorile sunt similare: griul, negrul și albul domină, în timp ce tonurile strălucitoare sunt rare. Culorile monocromatice sunt apreciate pentru practicitate și ușurința întreținerii.

Mașinile în culori vii se pot decolora la expunerea prelungită la soare, o problemă mai vizibilă în sudul Europei, unde multe modele mai vechi prezintă vopseaua estompată. În același timp, culorile închise, precum negrul, sunt sensibile la praf, excremente de păsări, insecte și resturi vegetale, ceea ce poate afecta aspectul și valoarea vehiculului.

„Culori precum griul și albul ascund mult mai bine praful, zgârieturile și alte defecte mici ale caroseriei. Chiar și o mică zgârietură va ieși puternic în evidență pe o mașină roșie. Mașinile negre au nevoie să fie spălate mai des decât orice altă culoare și par curate abia la o zi după spălare”, spune Buzelis.

Experții carVertical susțin că nuanțele închise sunt frecvent alese pentru modelele premium, pentru a transmite lux și exclusivitate. Totuși, aceste culori sunt mai puțin populare în sudul Europei, unde temperaturile ridicate și praful afectează aspectul vehiculului.

Tonurile închise sunt întâlnite adesea pe limuzine sau pe vehiculele folosite pentru transferuri de la aeroport și hoteluri, menținând o imagine exclusivistă și satisfăcând așteptările clienților cu standarde ridicate.

„Fiecare producător auto este asociat cu anumite culori. Din punct de vedere istoric, mașinile italiene erau adesea roșii, cele franceze erau albastre, cele britanice, verzi și cele germane, argintii. Deși vorbim despre zilele epocii de aur a sportului cu motor, aceste tendințe se reflectă chiar și astăzi în unele modele”, adaugă Buzelis.

Expertul carVertical recomandă să alegeți o mașină second-hand în funcție de starea sa tehnică, nu de culoare. Chiar și un model cu o culoare atractivă poate ascunde un kilometraj modificat sau probleme mecanice. În ceea ce privește vopseaua exterioară, Buzelis sugerează verificarea grosimii stratului de vopsea pentru a identifica eventuale revopsiri realizate pentru a acoperi daune anterioare.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric auto achiziționate de clienți între august 2023 și august 2025. Culorile mașinilor au fost grupate pe ani de fabricație și clasificate după popularitate.

carVertical operează în 35 de țări și accesează informații din peste 900 de baze de date internaționale, inclusiv registre ale autorităților, instituții financiare și platforme de anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte de istoric, compania identifică tendințe și oferă previziuni și informații exclusive despre piața mașinilor second-hand.