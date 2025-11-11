Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat oficial că fermierii și beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR au la dispoziție până la data de 30 noiembrie 2025 pentru a depune cererile de plată finale.

Această măsură a fost stabilită prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 291/2025 și reprezintă o etapă esențială în procesul de închidere a programului 2014–2020.

Potrivit comunicatului de presă al MADR, respectarea acestui termen este crucială pentru a finaliza implementarea proiectelor și pentru a asigura că fondurile europene alocate sunt utilizate integral. Prin urmare, fermierii care nu depun cererile până la această dată riscă să nu mai beneficieze de finanțare pentru proiectele derulate în cadrul PNDR.

Această perioadă finală de depunere a cererilor permite autorităților să realizeze o evaluare completă a proiectelor și să stabilească pașii necesari pentru închiderea administrativă și financiară a programului. În contextul în care PNDR a finanțat un număr semnificativ de investiții în agricultură și infrastructură rurală, gestionarea corectă a termenelor devine un element strategic pentru absorbția fondurilor europene.

În urma analizei stadiului de implementare a proiectelor, MADR a precizat că proiectele care nu pot fi închise până la 31 decembrie 2025, dar care se află într-un stadiu avansat, vor putea fi tranzitate în Planul Strategic 2023–2027. Această măsură vizează continuarea investițiilor care au progres semnificativ și care pot fi finalizate pe parcursul anului 2026.

Tranziția proiectelor se va realiza conform gradului de implementare și în limita bugetului aprobat de Comisia Europeană. Scopul principal al acestei proceduri este de a maximiza utilizarea fondurilor disponibile și de a sprijini beneficiarii care au demonstrat progres concret în derularea proiectelor.

Această abordare permite, de asemenea, o continuitate în finanțarea investițiilor din agricultură și industrie alimentară, evitând pierderea resurselor deja alocate și consolidând impactul economic al proiectelor. Astfel, beneficiarii care au investit timp și resurse în derularea proiectelor pot să finalizeze implementarea fără a pierde sprijinul european.

Prin această decizie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește să asigure continuitatea proiectelor și să maximizeze eficiența utilizării fondurilor europene. MADR subliniază că implementarea corectă a acestor măsuri contribuie la creșterea valorii investițiilor realizate în agricultură, industrie alimentară și comunitățile rurale.

„MADR continuă să susțină beneficiarii PNDR și să promoveze o absorbție eficientă a fondurilor europene, cu scopul de a stimula investițiile care aduc valoare adăugată agriculturii, industriei alimentare și comunităților rurale”, se arată în comunicatul de presă!!!

Acest mesaj reiterează angajamentul ministerului de a asigura o gestionare transparentă și predictibilă a resurselor europene, precum și de a sprijini fermierii și operatorii economici în finalizarea proiectelor finanțate. Prin măsurile adoptate, MADR urmărește să optimizeze atât gradul de implementare al PNDR, cât și beneficiile directe pentru mediul rural.