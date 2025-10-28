Potrivit explicațiilor oferite de George Moț, cheia nu este doar suma investită, ci și timpul: cu cât economisirea începe mai devreme, cu atât este mai ușor de atins această țintă financiară.

Într-un videoclip publicat pe platforma sa, George Moț a explicat cum se poate ajunge la un milion de lei în contul de pensii private. Pentru analiză, a utilizat versiunea cu plată a aplicației de pe site-ul său, care oferă rezultate personalizate pentru fiecare fond de pensii private și permite compararea acestora.

La final, a anunțat și existența unei versiuni gratuite a calculatorului, prin care fiecare utilizator își poate face propriile simulări și poate primi pe e-mail un raport detaliat cu sumele acumulate, profitul estimat și combinația ideală de fonduri potrivite profilului propriu de risc.

„Este posibil să strângi 1 milion de lei din pensia ta privată? Răspunsul este DA! Dar cheia nu e doar cât investești, ci când începi să economisești. Cu cât începi mai devreme, cu atât e mai ușor să ajungi la această sumă. (…) Nu e niciodată prea devreme să începi să-ți planifici viitorul financiar!”, a scris George Moț pe Facebook.

Aplicația folosește un sistem complex de simulare, care calculează 10.000 de scenarii posibile în funcție de randamentele și riscurile fiecărui fond de pensii private, luând în considerare parametri actualizați lunar. Rezultatele sunt afișate în trei scenarii distincte, pesimist, mediu și optimist, iar pentru analiza de față au fost folosite valorile din scenariul mediu.

Ținta de 1 milion de lei a fost analizată separat pentru Pilonul II și Pilonul III, ceea ce înseamnă că, în total, valoarea cumulată poate ajunge la 2 milioane de lei, câte 1 milion pentru fiecare pilon.

„Pe scurt, răspunsul este da, dar o să vedem că este mult mai ușor de atins această țintă atunci când începi să economisești mai devreme, pentru că sunt esențiale atât suma investită, cât și perioada pe care suntem dispuși să economisim. Bineînțeles, cu cât vorbim de o perioadă și de o sumă investită mai mari, ne putem aștepta la rezultate mai bune”, a transmis acesta într-un videoclip pe YouTube.

Postarea poate fi vizualizată aici.

George Moț a arătat că pensiile private oferă o bază solidă pentru viitor, însă vin și cu limitări, deoarece participanții nu pot alege direct în ce se investesc banii, randamentele depinzând de managementul fondului și de reglementările existente. Din acest motiv, mulți aleg să-și completeze economiile pentru pensie cu investiții personale, precum ETF-uri sau acțiuni, care oferă mai mult control și flexibilitate.

Pentru cei interesați de investiții suplimentare, a prezentat platforma Freedom 24, ce oferă acces la 15 dintre cele mai mari burse din lume și peste un milion de instrumente financiare, inclusiv ETF-uri destinate creșterii și stabilității pe termen lung.

În ceea ce privește Pilonul II, contribuția nu depinde de alegerea participantului, fiind un procent fix din salariul brut, 4,75% la momentul realizării calculelor. Moț a considerat o creștere salarială anuală de 5%, pentru a reflecta un scenariu realist.

Pentru o persoană de 20 de ani aflată la început de carieră, cu un salariu minim brut de 4050 de lei, simulările arată că se poate depăși ușor pragul de 1 milion de lei doar din Pilonul II, cu sume între 1,4 și 2 milioane de lei. În cazul Pilonului III, unde vârsta de pensionare este de 60 de ani pentru ambele genuri, contribuția lunară necesară pentru atingerea aceleiași ținte este între 370 și 710 lei. Astfel, o persoană de 20 de ani ar putea depăși 2 milioane de lei cumulat din ambii piloni.

„Deci, o să vedem ce salariu îți permite să atingi ținta de 1 milion RON. Chiar dacă în ultimii 15 ani creșterea salarială anuală a fost de peste 11%, mi se pare puțin prea optimistă, așa că o să iau în considerare o creștere anuală a salariului de 5% pentru calculele de astăzi. Dar tu când îți faci propriile calcule poți să introduci creșterea la care te aștepți în cazul tău. Dacă ai 20 de ani și de abia te ai angajat, chiar dacă începi cu salariul minim brut pe economie de 4050 RON, după ce facem calcule pentru fiecare fond de pensii pilon 2, rezultă că poți atinge și depăși ușor ținta de 1 milion de RON în contul de pilon 2, indiferent dacă ești bărbat sau femeie. De altfel, am strânge între 1,4 și 2 milioane RON doar în pilonul 2. În cazul pilonului 3, vârsta de pensionare este mai mică, respectiv 60 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Hai să vedem ce contribuție ar trebui să plătim la pilonul trei pentru a atinge aceeași țintă de 1 milion RON. Calculele arată că o persoană de 20 de ani ar trebui să contribuie lunar cu o sumă între 370 și 710 RON pentru a atinge ținta de 1 milion RON. Deci o persoană de 20 de ani ar putea depăși suma de 1 milion RON din fiecare pilon, adică peste 2 milioane RON în total din pensii private. Pornind de la salariul minim pe economie și o contribuție suplimentară la pilonul 3 cu o sumă cuprinsă între 307 și 710 RON lunar, poți atinge pragul de 1 milion RON pe fiecare pilon și chiar depăși cu mult în cazul pilonului 2. Dar dacă ai 30 de ani, o să mergem pe aceeași presupunere că de abia ai început să lucrezi”, a transmis acesta pe YouTube.

Pentru cei care încep să contribuie la 30 de ani, simulările arată că pentru atingerea aceleiași ținte este nevoie de un salariu brut între 5200 și 6700 de lei, iar pentru Pilonul III o contribuție lunară între 790 și 1270 de lei. Diferențele majore față de vârsta de 20 de ani apar din pierderea a zece ani de economisire, ceea ce impune dublarea contribuțiilor pentru același rezultat.

„Este puțin probabil acest lucru, dar ne va ajuta să înțelegem mai bine cât de importantă este perioada pentru care economisești. Aplicația pe care o folosim pentru calcule permite și introducerea sumei deja acumulate până în prezent, dar pentru exemplul de față vom considera zero această sumă ca și cum suntem la prima angajare. Iar rezultatele ne arată că la 30 de ani ne trebuie un salariu brut cuprins între 5200 și 6700 RON pentru a ne permite să atingem ținta de 1 milion RON. Iar la pilonul 3, în condițiile în care nu am economisit până acum, pentru a atinge ținta de 1 milion de RON, trebuie să contribuim lunar cu o sumă cuprinsă între 790 și 1270 RON. Vedem deja diferențe destul de mari față de varianta în care am fi început să economisim la 20 de ani. Pentru că am pierdut 10 ani de contributivitate, ar trebui să dublăm nivelul contribuțiilor pentru a ajunge la final la aceeași țintă. Hai să mai vedem un exemplu și pentru vârsta de 40 de ani. O să mergem pe aceleași ipoteze ca în exemplele anterioare, referitoare la faptul că suntem la prima angajare. Improbabil, dar repet, mergem pe această ipoteză pentru a vedea cât de relevantă este perioada pe care economisim. Pornind de la aceste valori, pentru a atinge ținta de 1 milion RON este necesar să avem un salariu brut cuprins între 14100 și 16900 RON”, a mai spus el.

Pentru cei care încep la 40 de ani, calculele arată că este necesar un salariu brut între 14.100 și 16.900 de lei pentru Pilonul II, iar pentru Pilonul III o contribuție lunară între 1870 și 2520 de lei. Rezultatele evidențiază importanța timpului în economisire, cu cât se începe mai devreme, cu atât este mai ușor de atins obiectivul.

De asemenea, există o diferență de cinci ani între vârsta de pensionare a Pilonului II (65 de ani) și cea a Pilonului III (60 de ani), ceea ce influențează durata de economisire și suma finală. Totuși, Moț a atras atenția că valoarea de 1 milion de lei ar putea fi afectată în viitor de inflație, motiv pentru care recomandă majorarea contribuțiilor anuale cu cel puțin 1%, proporțional cu rata inflației.

Planificarea financiară pentru pensie nu trebuie făcută o singură dată, ci revizuită periodic. Parametrii de randament și risc se actualizează lunar, iar calculele ar trebui refăcute cel puțin o dată pe an sau de fiecare dată când apar modificări importante ale veniturilor.