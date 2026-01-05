Primăria Municipiului Constanța anunță că săptămâna aceasta locuitorii orașului pot depozita gratuit deșeurile voluminoase în containere speciale amplasate în cartierele Palas și Brătianu. Punctele de colectare sunt: strada Matei Millo, lângă Jandarmerie (platforma 501), și bulevardul I.C. Brătianu, blocurile PAV5-PAV6 (platforma 444).

În containerele verzi pot fi depozitate obiecte precum: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. În schimb, nu se acceptă: deșeuri menajere, resturi de construcții sau demolări, deșeuri electrice și electronice sau materiale reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă).

Graficul complet de colectare a deșeurilor voluminoase este disponibil pe site-ul Primăriei, la secțiunea „Mediu”.

De asemenea, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 290 A (telefon: 0723 372 163).

Primăria reamintește că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Rețele Electrice România informează că, joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc întreruperi planificate de energie electrică în județul Constanța, necesare pentru lucrări de revizie, mentenanță și modernizare a rețelei.

Compania precizează că a redus pe cât posibil aceste opriri pentru a minimiza disconfortul consumatorilor. În timpul lucrărilor, sunt aplicate toate măsurile de siguranță pentru protejarea clienților și a angajaților. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de aceste întreruperi temporare.

Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul www.reteleelectrice.ro, în secțiunea „Întreruperi programate”.

RAJA SA informează constănțenii cu privire la intervențiile programate și finalizate în domeniul public.

Intervenții programate pentru 5 ianuarie 2026:

Str. Mihai Viteazu nr.1 – Oficiul Cadastru: hidrant

Str. Belvedere nr.4 – conductă

Str. Străjerului nr.55 – branșament

Str. Tulcei nr.10 bl.TM3 sc.A – branșament

Intervenții finalizate în perioada 30 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026: