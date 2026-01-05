Constănțenii pot depozita gratuit deșeurile voluminoase în containere speciale
Primăria Municipiului Constanța anunță că săptămâna aceasta locuitorii orașului pot depozita gratuit deșeurile voluminoase în containere speciale amplasate în cartierele Palas și Brătianu. Punctele de colectare sunt: strada Matei Millo, lângă Jandarmerie (platforma 501), și bulevardul I.C. Brătianu, blocurile PAV5-PAV6 (platforma 444).
În containerele verzi pot fi depozitate obiecte precum: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. În schimb, nu se acceptă: deșeuri menajere, resturi de construcții sau demolări, deșeuri electrice și electronice sau materiale reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă).
Graficul complet de colectare a deșeurilor voluminoase este disponibil pe site-ul Primăriei, la secțiunea „Mediu”.
De asemenea, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 290 A (telefon: 0723 372 163).
Primăria reamintește că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.
Rețele Electrice România anunță întreruperi planificate în județul Constanța
Rețele Electrice România informează că, joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc întreruperi planificate de energie electrică în județul Constanța, necesare pentru lucrări de revizie, mentenanță și modernizare a rețelei.
Compania precizează că a redus pe cât posibil aceste opriri pentru a minimiza disconfortul consumatorilor. În timpul lucrărilor, sunt aplicate toate măsurile de siguranță pentru protejarea clienților și a angajaților. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de aceste întreruperi temporare.
Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul www.reteleelectrice.ro, în secțiunea „Întreruperi programate”.
RAJA anunță intervențiile în domeniu public din Constanța
RAJA SA informează constănțenii cu privire la intervențiile programate și finalizate în domeniul public.
Intervenții programate pentru 5 ianuarie 2026:
- Str. Mihai Viteazu nr.1 – Oficiul Cadastru: hidrant
- Str. Belvedere nr.4 – conductă
- Str. Străjerului nr.55 – branșament
- Str. Tulcei nr.10 bl.TM3 sc.A – branșament
Intervenții finalizate în perioada 30 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026:
- Str. Aleea Heracleea nr.2 BL.T2 – spațiu verde 8 mp
- Str. Dionisie cel Mic bl.28 – spațiu verde 6 mp
- B-dul Tomis nr.145 – trotuar 5 mp (01.01.2026)
- Str. Vasile Canarache / Str. Sulmona – pavele 4,32 mp
- Str. Dorobanți nr.56 – carosabil 2,38 mp
- Str. Baba Novac nr.30 – carosabil 5 mp
- Str. Aleea Daliei PT76 – carosabil 7,7 mp
