Luna octombrie se încheie cu o serie de obligații fiscale importante. Contribuabilii trebuie să depună până luni, 27 octombrie, mai multe formulare fiscale, conform calendarului publicat de ANAF. Termenul vizează atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sau din străinătate.

Formularul 100 se depune de contribuabilii care datorează impozite precum:

Impozitul pe venituri din dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, arendă, pensii sau alte surse;

impozitul datorat de nerezidenți pentru venituri obținute în România;

taxa anuală de autorizare pentru jocuri de noroc.

Declarația se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de tipul contribuabilului, conform reglementărilor ANAF.

Formularul 112 trebuie depus de angajatori și entități asimilate acestora pentru veniturile plătite în luna anterioară. Acesta include și veniturile din drepturi de autor, activități sportive, arendă sau asocieri cu persoane juridice.

Termenul general este data de 25 a lunii următoare, însă, pentru octombrie, scadența se aliniază calendarului fiscal din 27 octombrie.

Acest formular se adresează persoanelor care lucrează în România pentru angajatori fără sediu în țară și care trebuie să declare și să achite contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale.

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA au obligația de a depune acest decont, lunar, trimestrial sau anual, în funcție de regimul fiscal aplicabil.

Formularul se completează doar de persoanele menționate în instrucțiunile ANAF, în funcție de natura operațiunilor efectuate.

Este completată de firmele care au trecut prin procese de transfer de active, leasing sau anulare a codului de TVA și trebuie să efectueze corecțiile corespunzătoare pentru bunurile de capital.

Contribuabilii al căror cod de TVA a fost anulat, dar care continuă să desfășoare activități economice, trebuie să declare și să achite TVA-ul aferent livrărilor și achizițiilor efectuate în această perioadă.

Documentul se transmite de persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru livrări și achiziții intracomunitare, prestări de servicii către parteneri din UE și operațiuni triunghiulare.

Aceasta se depune până la 25 ale lunii următoare celei în care s-a născut exigibilitatea taxei.

Formularul 208 este completat de notarii publici pentru veniturile din vânzarea proprietăților imobiliare.

Anexa 39, cererea de restituire a accizelor, se depune de vânzătorii care efectuează livrări la distanță, pentru trimestrul anterior.