Românii care lucrează, investesc sau au venituri în Regatul Unit sau Andorra nu vor mai plăti dublu impozit. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat două legi importante care împiedică dubla impozitare și combat evaziunea fiscală. Legile au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 996 pe 29 octombrie 2025.

Aceste legi – Decretul nr. 1015 și Decretul nr. 1016 – confirmă două acorduri internaționale care protejează românii și firmele lor, astfel încât veniturile obținute într-unul dintre aceste două state să nu mai fie taxate și în România.

Noile reguli vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, după ce Regatul Unit și Andorra vor finaliza procedurile diplomatice. Practic, românii care lucrează legal în străinătate nu vor mai plăti impozit de două ori pentru aceleași venituri.

Conform noilor reguli:

Românii care trăiesc în România și câștigă bani din muncă, dobânzi, dividende, vânzarea de proprietăți sau alte venituri în Regatul Unit sau Andorra vor plăti impozit doar într-una dintre țări, nu în ambele.

Cei care dețin firme, acțiuni sau părți din societăți din Marea Britanie sau Andorra vor plăti mai puțin impozit sau chiar deloc pe profiturile și dividendele lor.

Studenții, profesorii, cercetătorii și pensionarii români care se află temporar în aceste țări nu vor plăti impozit suplimentar pe veniturile pe care le primesc din România.

Românii care au cel puțin 10% din acțiunile unei firme din Regatul Unit și le păstrează timp de cel puțin un an pot să nu plătească impozit pe dividendele primite.

Conform decretului:

Dividendele între firme mamă și filială nu vor fi impozitate dacă firma mamă deține peste 10% din capital.

Dobânzile și redevențele vor fi taxate cu maximum 3% sau deloc, dacă beneficiarul este o instituție publică sau bancară.

Veniturile din proprietăți imobiliare se vor impozita doar în țara unde se află proprietatea.

Câștigurile din vânzarea de acțiuni, activități independente sau pensii nu vor fi impozitate de două ori.

Noile reguli înlocuiesc acordurile vechi din anii ’70 și aduc legislația României în linie cu standardele OCDE. Ele sprijină direct românii din străinătate și firmele, oferind mai multă claritate și protecție fiscală. Pentru cei peste 1,2 milioane de români care trăiesc și lucrează în Regatul Unit, legea înseamnă mai puțină birocrație și taxe mai corecte.