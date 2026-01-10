Din cuprinsul articolului
Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate de curent în perioada 12-18 ianuarie
Rețele Electrice Muntenia informează locuitorii din București și județele Ilfov și Giurgiu că, în perioada 12-18 ianuarie 2026, se vor efectua lucrări de mentenanță, reparații și modernizare a rețelei electrice, ceea ce va conduce la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.
Întreruperi curent București
Luni, 12 ianuarie 2026
-
Sector 5, strada Doctor Dimitrie Drăghicescu 09:00 – 17:00.
Marți, 13 ianuarie 2026
- Sector 1, strada Gherghel Paraschiva, perimetrul cuprins între: Bd. Ion Mihalache, Str. Virgil Pleșoianu, Str. Islaz, Str. Panait Istrate 09:00 – 16:00;
- Sector 4, strada Drumul Dealul Cucului, 10:00 – 15:00.
Întreruperi curent Ilfov
Luni, 12 ianuarie 2026
- Corbeanca, str Bisericii, Burlacului, Unirii între str. Hystria și str. Sportului, Bufetului și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
- Dascălu, strada Călărași, Ialomița, Victoriei, Salcâmilor, Agricultori, Școlii, Sportului, Apusului, 1 Mai și străzi adiacente, agenți economici: Primăria Dascălu, strada Plevnei, Sibiului, Smârdan, Mureș, Timișoara, Magnoliei și străzi adiacente 09:00 – 17:00 .
Marți, 13 ianuarie 2026
- Petrăchioaia, strada Cameliei, Crăiței, Spicului, Brebeneilor, Iasomiei, Narcisei, Nuferilor, Surlari, Preot Mișu Radu, Intrarea Brândușei și străzi adiacente, strada DG Radu, Intrarea Bostani, Bebe Șerban, Toporașilor, Petuniei, Panseluței, străzi adiacente 09:00 – 17:00;
- Berceni, strada Câmpului, străzile Nucului, Occidentului, Elena Cuza, 1 Decembrie 09:00 – 17:00.
Miercuri, 14 ianuarie 2026
- Otopeni, strada Ferme C, șoseaua Calea Bucureștilor între strada Fermei C și Bulevardul Aeroportului 09:00 – 17:00;
- Grădiștea, genți economici: Schit Sitaru Alte detalii: strada Rozelor, Parfumului, Șoimului, Bisericii, Cimitirului, Mare, Magnoliei, Crizantemelor, Burdufului, Gloriei, Viilor, Teiului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.
Joi, 15 ianuarie 2026
- Buftea, strada Mărăști, Dimitrie Stelaru, Făgăraș, Cincinat Pavelescu, Stejarului, Dumitru Tutunaru, Dumitru Dumitrescu, Bâdea Popescu, Ion Vlad și străzi adiacente, strada Horia Romoșanu, Arțarului, Cloșca și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
- Gruiu, strada Mănăstirea Vlad Țepeș, Linia Mică, Intrarea Ana, Snagov și străzi adiacente 09:00 – 17:00.
Întreruperi curent Giurgiu
Luni, 12 ianuarie 2026
- Hotarele, strada Ficusului, Salviei, Școlii, Inului, Parcului, Petuniei, Lăcrămioarei, Romaniței, Mărgăritarului, Sânzienelor, Narcisei, Ghiocelului, Crizantemelor, Molidului, Secerișului, Autostrada Soarelui, Gălbenelelor, Bucovina, Cazanului, Mușețelului, Rozmarinului, Violetelor, Panseluțelor, Fagului, Mușcatei, Nufărului 08:00 – 16:00;
- Naipu, București -Alexandria. strada Petru Raresi. , Pelinei, Teiului., Duzilor, agenți economici: Pensiune Bila 08:30 – 16:30;
- Ogrezeni, strada Fundătură 10:00 – 15:30.
Marți, 13 ianuarie 2026
- Vâlcelele, strada Pădurii 09:00 – 17:00;
- Toporu, strada Viitorului, Panselelor, Troiței, Țigăniei, Iasomiei, Islazului, Cimitirului, Ulmilor, Părului, Pajiștei, Grădiniței, Pucheni Mari, Fântâna Mare, Primăria Toporu, Școala Generală, Poliția Toporu 09:00 – 17:00.
Miercuri, 14 ianuarie 2026
- Vâlcelele, strada Pădurii 09:00 – 17:00.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.