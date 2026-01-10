Din cuprinsul articolului

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate de curent în perioada 12-18 ianuarie

Rețele Electrice Muntenia informează locuitorii din București și județele Ilfov și Giurgiu că, în perioada 12-18 ianuarie 2026, se vor efectua lucrări de mentenanță, reparații și modernizare a rețelei electrice, ceea ce va conduce la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.

energie
SURSA FOTO: Dreamstime – Întreruperi curent București

Întreruperi curent București

Luni, 12 ianuarie 2026

  • Sector 5, strada Doctor Dimitrie Drăghicescu 09:00 – 17:00.

Marți, 13 ianuarie 2026

  • Sector 1, strada Gherghel Paraschiva, perimetrul cuprins între: Bd. Ion Mihalache, Str. Virgil Pleșoianu, Str. Islaz, Str. Panait Istrate 09:00 – 16:00;
  • Sector 4, strada Drumul Dealul Cucului, 10:00 – 15:00.

Întreruperi curent Ilfov

Luni, 12 ianuarie 2026

  • Corbeanca, str Bisericii, Burlacului, Unirii între str. Hystria și str. Sportului, Bufetului și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
  • Dascălu, strada Călărași, Ialomița, Victoriei, Salcâmilor, Agricultori, Școlii, Sportului, Apusului, 1 Mai și străzi adiacente, agenți economici: Primăria Dascălu, strada Plevnei, Sibiului, Smârdan, Mureș, Timișoara, Magnoliei și străzi adiacente 09:00 – 17:00 .

Marți, 13 ianuarie 2026

  • Petrăchioaia, strada Cameliei, Crăiței, Spicului, Brebeneilor, Iasomiei, Narcisei, Nuferilor, Surlari, Preot Mișu Radu, Intrarea Brândușei și străzi adiacente, strada DG Radu, Intrarea Bostani, Bebe Șerban, Toporașilor, Petuniei, Panseluței, străzi adiacente 09:00 – 17:00;
  • Berceni, strada Câmpului, străzile Nucului, Occidentului, Elena Cuza, 1 Decembrie 09:00 – 17:00.

Miercuri, 14 ianuarie 2026

  • Otopeni, strada Ferme C, șoseaua Calea Bucureștilor între strada Fermei C și Bulevardul Aeroportului 09:00 – 17:00;
  • Grădiștea, genți economici: Schit Sitaru Alte detalii: strada Rozelor, Parfumului, Șoimului, Bisericii, Cimitirului, Mare, Magnoliei, Crizantemelor, Burdufului, Gloriei, Viilor, Teiului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Joi, 15 ianuarie 2026

  • Buftea, strada Mărăști, Dimitrie Stelaru, Făgăraș, Cincinat Pavelescu, Stejarului, Dumitru Tutunaru, Dumitru Dumitrescu, Bâdea Popescu, Ion Vlad și străzi adiacente, strada Horia Romoșanu, Arțarului, Cloșca și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
  • Gruiu, strada Mănăstirea Vlad Țepeș, Linia Mică, Intrarea Ana, Snagov și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Întreruperi curent Giurgiu

Luni, 12 ianuarie 2026

  • Hotarele, strada Ficusului, Salviei, Școlii, Inului, Parcului, Petuniei, Lăcrămioarei, Romaniței, Mărgăritarului, Sânzienelor, Narcisei, Ghiocelului, Crizantemelor, Molidului, Secerișului, Autostrada Soarelui, Gălbenelelor, Bucovina, Cazanului, Mușețelului, Rozmarinului, Violetelor, Panseluțelor, Fagului, Mușcatei, Nufărului 08:00 – 16:00;
  • Naipu, București -Alexandria. strada Petru Raresi. , Pelinei, Teiului., Duzilor, agenți economici: Pensiune Bila 08:30 – 16:30;
  • Ogrezeni, strada Fundătură 10:00 – 15:30.

Marți, 13 ianuarie 2026

  • Vâlcelele, strada Pădurii 09:00 – 17:00;
  • Toporu, strada Viitorului, Panselelor, Troiței, Țigăniei, Iasomiei, Islazului, Cimitirului, Ulmilor, Părului, Pajiștei, Grădiniței, Pucheni Mari, Fântâna Mare, Primăria Toporu, Școala Generală, Poliția Toporu 09:00 – 17:00.

Miercuri, 14 ianuarie 2026

  • Vâlcelele, strada Pădurii 09:00 – 17:00.