Temerile din sectorul oieritului au fost alimentate de ideea că fermierii care funcționează ca persoane fizice ar putea deveni neeligibili pentru plățile directe. La acest moment, nu există însă propuneri legislative care să elimine persoanele fizice de la subvenții.

Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a explicat că discuțiile au apărut în urma unei misiuni de audit. El a arătat că sunt fermieri, în special din zona vegetală, care dețin peste 1.000 de hectare și declară exploatațiile pe persoană fizică.

Potrivit afirmațiilor sale, în urma constatărilor Comisiei Europene, România a fost solicitată să justifice de ce plătește unui fermier persoană fizică suma de 1.250.000 de lei, transmite agrointel.ro.

„Este o constatare a unei misiuni de audit în care sunt fermieri, și din special în zona vegetală, care dețin peste 1.000 de hectare și le declară pe persoană fizică, lucru care a făcut ca, în constatările Comisiei Europene, România fie solicitată să justifice de ce plătim unui fermier persoană fizică 1.250.000 de lei”, a explicat Emil Dumitru în cadrul unui eveniment de specialitate.

Un alt subiect sensibil este cel al angajării ciobanilor fără forme legale. Emil Dumitru a arătat că inspectorii ITM vor intensifica verificările în ferme. El a avertizat că, în lipsa unei legislații aplicabile și respectate, fermierii riscă amenzi și chiar pierderea subvențiilor.

Secretarul de stat a menționat că România ar putea adopta un model similar celui din Ungaria. A explicat că acolo există un sistem simplificat pentru munca ocazională, bazat pe un carnet de zilier. Fermierul cumpără de la Inspectoratul de Muncă un număr de „buline” corespunzător zilelor lucrate, pe care le aplică zilnic lucrătorilor.

El a subliniat că, în lipsa unei legislații flexibile adaptate specificului activității din zootehnie, fermierii vor rămâne vulnerabili. Potrivit afirmațiilor sale, dacă nu se găsesc soluții, România ar putea avea probleme în menținerea nivelului actual al plăților directe pe suprafață.

„M-am interesat, și în și în Ungaria că este o legislație simplificată asemănătoare României. Trebuie să vă spun că de la anul, inspectorii ITM care vă vor călca fermele și nu vor găsi o legislație care să fie aplicabilă și vă vor aplica o amendă, riscați să pierdeți subvenția. Eu nu sunt aici să fiu simpatic și popular. Vă spun adevărul. Trebuie să găsim soluții să adoptăm o legislație cât mai flexibilă pentru ce înseamnă Legea zilierilor. Spre exemplu, în Ungaria, (…) există un carnet de zilier unde în fiecare zi i se aplică o bulină când vine la lucru. Bulinele respective, care sunt de valoare, le cumpără fermierul de la Inspectoratul de Muncă Județean, în funcție de cât consideră că are oameni la muncă și apoi aplică în fiecare zi acelui angajat, lucrător, acea bulină. Altfel, dacă nu vom reuși să găsim o legislație cât mai flexibilă, dumneavoastră veți fi vulnerabili și până la urmă România nu va mai lua plățile directe pe suprafață la nivelul pe care îl avem”, a mai precizat Dumitru.

Problema angajaților de la stână a fost discutată și de Maniu Vonica, președintele Uniunii Oierilor din România, într-o intervenție la TVR 1. Acesta a arătat că instabilitatea forței de muncă și lipsa de seriozitate a unor lucrători fac aproape imposibilă angajarea lor cu carte de muncă.

El a explicat că sunt situații în care oamenii vin fără acte sau documente și pleacă după câteva zile. În aceste condiții, susține că trebuie găsită o formulă adaptată realității din teren. A menționat posibilitatea stabilirii unui număr de angajați raportat la efectivul de animale, cu o sumă forfetară ca obligație față de stat.

Potrivit acestuia, crescătorii de ovine își doresc să respecte legea, însă în forma actuală a reglementărilor acest lucru este dificil de aplicat în practică.