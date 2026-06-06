Românii care pierd bani la pensie. Documentele esențiale pentru un venit mai mare: Pot crea dificultăți în stabilirea corectă a stagiului

Mii de români descoperă abia înainte de pensionare că anumite perioade lucrate nu apar în evidențele oficiale sau că lipsesc documente esențiale pentru dovedirea vechimii în muncă. Specialiștii avertizează că recuperarea actelor după zeci de ani poate deveni extrem de dificilă și recomandă verificarea periodică a situației din sistemul public de pensii.

Pentru majoritatea angajaților, pensia pare o preocupare îndepărtată. Din acest motiv, mulți aleg să nu verifice situația contribuțiilor și a stagiului de cotizare decât atunci când se apropie de momentul pensionării.

În practică, tocmai atunci apar cele mai multe surprize.

Cristina Ștefan, specialist în domeniul pensiilor și realizatoarea emisiunii „Pensia Ta” a Blocului Național Sindical a explicat că numeroase persoane descoperă în ultimii ani de activitate că există neconcordanțe în evidențe sau că anumite perioade lucrate nu sunt înregistrate.

„Mulți oameni descoperă aproape de pensionare că anumite perioade nu există în sistem sau că anumite contribuții nu au fost înregistrate corect.”

Astfel de situații pot afecta direct stagiul de cotizare și, implicit, valoarea pensiei.

Atunci când lipsurile sunt identificate după mulți ani, soluționarea problemelor nu este întotdeauna simplă.

În multe cazuri, angajatorii la care persoana a lucrat nu mai există, iar documentele necesare sunt greu de găsit.

„Iar după zeci de ani, recuperarea documentelor sau clarificarea situației poate deveni foarte dificilă.”

Situația este și mai complicată în cazul firmelor desființate sau aflate în faliment.

„Uneori firmele nu mai există, arhivele sunt greu de găsit, iar anumite acte pot lipsi complet.”

În lipsa documentelor justificative, dovedirea anumitor perioade de activitate poate deveni o procedură anevoioasă.

Specialiștii atrag atenția că documentele privind activitatea profesională trebuie păstrate cu atenție.

Adeverințele de vechime, documentele privind sporurile sau alte acte care dovedesc perioadele lucrate pot fi necesare la stabilirea drepturilor de pensie.

Cristina Ștefan a subliniat că lipsa acestor documente reprezintă una dintre problemele întâlnite frecvent.

„O altă problemă importantă este lipsa documentelor. Adeverințele pierdute sau perioadele greu de demonstrat pot crea dificultăți serioase în stabilirea corectă a stagiului de cotizare.”

În anumite situații, lipsa unor acte poate duce la nevalorificarea unor perioade de muncă.

Problemele nu sunt generate doar de lipsa documentelor.

Pot apărea și situații în care informațiile din sistem nu corespund realității.

„De asemenea, pot apărea erori în evidență, perioade lucrate care nu apar în sistem sau venituri înregistrate incomplet.”

Aceste neconcordanțe pot influența atât stagiul de cotizare, cât și punctajul utilizat la calculul pensiei.

Potrivit specialistului, una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea că toate informațiile privind activitatea profesională sunt corecte și complete.

„Una dintre cele mai mari greșeli este convingerea că toate datele sunt corecte automat.”

În realitate, unele situații necesită verificări suplimentare și prezentarea documentelor justificative.

„În realitate, anumite neconcordanțe pot necesita verificări suplimentare și pot fi soluționate doar pe baza documentelor justificative.”

Specialiștii recomandă ca verificarea stagiului de cotizare să nu fie amânată până în ultimii ani înainte de pensionare.

„Mulți oameni consideră pensia un subiect îndepărtat și aleg să nu verifice situația contribuțiilor decât foarte târziu.”

Potrivit Cristinei Ștefan, fiecare an contează, iar o problemă identificată din timp poate fi rezolvată mult mai ușor.

„O eroare descoperită la timp poate fi corectată mai ușor.”

În prezent, situația contribuțiilor poate fi verificată online prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice.

Astfel, persoanele interesate pot consulta informații privind stagiul de cotizare, contribuțiile înregistrate și istoricul locurilor de muncă.

Cristina Ștefan consideră că această verificare ar trebui să devină o practică obișnuită pentru orice angajat.

„Practic, verificarea stagiului de cotizare este o formă de protecție pentru anii munciți.”

În contextul noii legi a pensiilor, specialiștii recomandă tuturor persoanelor active să își verifice periodic situația și să păstreze documentele importante privind activitatea profesională, pentru a evita surprizele neplăcute la momentul pensionării.