Românii care solicită cartea de identitate electronică trebuie să fie atenți la forma și starea actelor de stare civilă depuse la dosar. Deși procedura online este simplificată, autoritățile atrag atenția că documentele plastifiate sau modificate nu mai sunt acceptate, fiind considerate nule potrivit Legii nr. 105/2022.

Certificatul plastifiat – motiv de respingere a dosarului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, printr-o postare publică, că numeroase solicitări pentru eliberarea noilor cărți electronice de identitate au fost respinse din cauza actelor de stare civilă plastifiate. Este vorba despre certificate de naștere, căsătorie sau deces, care, potrivit noilor reglementări, trebuie prezentate doar în format original, neplastifiat și nemodificat.

Legea nr. 105/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 412/2022, stabilește clar că „documentele de stare civilă plastifiate, completate fără drept sau modificate sunt nule”. Această prevedere a fost introdusă pentru a preveni falsurile, deteriorarea elementelor de siguranță și dificultățile de verificare în baza de date electronică.

Conform legislației, ofițerii de stare civilă și funcționarii direcțiilor de evidență a populației sunt cei care au responsabilitatea de a verifica actele prezentate la ghișeu și de a constata nulitatea documentelor neconforme. În aceste situații, solicitanții trebuie să solicite eliberarea unor noi certificate de la primăria care le-a emis.

Respectarea formei originale este obligatorie

„Este important ca solicitanții să se asigure că documentele sunt în conformitate cu legislația actuală, pentru a evita deplasări suplimentare și întârzieri în procesul de obținere a cărții electronice de identitate”, subliniază Ministerul Afacerilor Interne.

Procesul de plastifiere, adică acoperirea actelor tipărite cu un strat de plastic protector, este considerat de lege o modificare neautorizată a documentului și, prin urmare, duce automat la anularea valabilității acestuia.

Pentru a evita respingerea cererii, MAI recomandă ca înainte de depunerea dosarului:

-să fie verificate toate actele de stare civilăcivilă (certificat de naștere, căsătorie, deces);

-să nu fie plastifiate, laminate sau reconstituite parțial;

-să fie prezentate în original, cu elementele de siguranță vizibile;

– dacă actele sunt deteriorate sau ilizibile, să fie solicitat un duplicat de la primăria emitentă.

Ce prevede Legea nr. 105/2022

Actul normativ stabilește clar că modificarea, completarea sau plastifierea fără drept a documentelor de stare civilă atrage nulitatea absolută a acestora. Legea a fost adoptată pentru a asigura integritatea și autenticitatea documentelor în format fizic și pentru a facilita tranziția la sistemul electronic de evidență a populației.

Așadar, românii care doresc să își facă noua carte electronică de identitate trebuie să se asigure că documentele prezentate respectă toate condițiile legale. Certificatul plastifiat, chiar dacă aparent protejat, nu mai are valoare juridică și poate bloca eliberarea actului.