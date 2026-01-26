Românii care donează sânge și persoanele cu dizabilități se numără printre categoriile lovite de noile măsuri fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Începând cu 1 ianuarie 2026, românii care realizează cel puțin trei donații de sânge anual nu vor mai putea beneficia de reducerea impozitului pe locuință și terenul aferent.

„Persoanele care fac dovada a cel putin trei donãri de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile legale privind organizarea activitãtii de transfuzie sanguinã, donarea de sânge si componente sanguine de origine umanã, precum si asigurarea calitãtii si securitãtii sanitare, în vederea utilizãrii lor terapeutice, nu mai beneficiazã de reducerea impozitului pentru clãdirea utilizatã ca domiciliu si pe terenul aferent acesteia”, se aratã în noul act normativ.

Centrele regionale de transfuzii avertizează că această decizie ar putea agrava lipsa de sânge din spitale. Mihaela Vlada, directoarea DSP Vaslui, subliniază că sângele are o durată de stocare limitată și că donațiile constante sunt esențiale pentru asigurarea tratamentelor necesare pacienților. În orașe precum Bârlad, numărul donatorilor a scăzut deja semnificativ, ceea ce a determinat autoritățile să facă apeluri urgente către cetățenii sănătoși.

„Pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulatã de sânge, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadã de timp limitatã. Din cauza faptului cã sângele este perisabil, este nevoie de donãri constante pentru a dispune de sânge oricând și oriunde este nevoie”, a transmis Mihaela Vlada, directoarea DSP Vaslui.

În paralel, Executivul a modificat modul de acordare a scutirilor fiscale pentru persoanele cu dizabilități. Anterior garantate prin lege, aceste facilități pentru locuințe și vehicule vor fi de acum la latitudinea administrațiilor locale, ceea ce poate afecta semnificativ veniturile reduse ale acestor cetățeni, de multe ori între 300 și 700 de lei pe lună.

Specialiștii atrag atenția că măsurile Guvernului Bolojan pot avea efecte directe asupra sănătății publice și asupra nivelului de trai al categoriilor vulnerabile, generând dificultăți suplimentare într-un context deja dificil.