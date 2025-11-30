Un incident petrecut în zorii zilei de 29 noiembrie a atras atenţia autorităţilor din judeţul Dolj, după ce un tânăr de numai 14 ani a fost descoperit conducând un autoturism pe o stradă din comuna Amărăştii de Jos.

Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Judeţeană Dolj, patrula Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi se afla în misiune când a observat un vehicul care, imediat ce a remarcat echipajul, ar fi accelerat în încercarea de a se îndepărta. Agenţii au făcut semnal de oprire, iar la volan au găsit minorul, originar chiar din localitate.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că maşina nu mai figura în circulaţie, fiind radiată anterior, iar plăcuţele montate proveneau de la un alt autoturism. Surse judiciare au explicat că vehiculul ar fi aparţinut familiei adolescentului şi că radierea fusese efectuată în cursul verii acestui an.

Aceleaşi surse au precizat că părinţii ar fi susţinut că nu aveau cunoştinţă de faptul că minorul plecase cu maşina pe timpul nopţii.

Poliţia a deschis un dosar penal ce vizează două infracţiuni: conducerea unui vehicul fără a deţine permis şi punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanţele cazului.

„În dimineaţa zilei de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 03:20, poliţişti din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu în comuna Amărăştii de Jos, au observat pe strada Traian, un autoturism care la vederea echipajului de poliţie, a mărit viteza de deplasare. Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului, la volan fiind legitimat un minor, de 14 ani, din localitate. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că autoturismul este radiat din circulaţie, iar numărul de înmatriculare montat aparţine altui autoturism”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Dolj.

Legislația din România consideră conducerea unui vehicul fără permis de conducere o faptă de natură penală, nu o simplă abatere rutieră. Conform prevederilor articolului 335 din Codul Penal, persoanele depistate la volan fără a avea drept legal de a conduce sunt cercetate penal, iar sancțiunile pot include pedepse privative de libertate sau amenzi stabilite de instanță.

Potrivit cadrului legal, șoferii fără permis pot primi pedepse cu închisoarea cuprinse între unu și cinci ani. Alternativ, judecătorul poate decide aplicarea unei amenzi penale, valoarea acesteia fiind stabilită în funcție de circumstanțele fiecărui caz. În toate situațiile, fapta generează automat deschiderea unui dosar penal, iar întregul proces este gestionat prin procedură penală, nu contravențională.

Chiar și la prima abatere, legea tratează acest comportament ca fiind extrem de grav. Deși în anumite cazuri pot fi luate în considerare circumstanțe atenuante, iar sancțiunile pot fi mai blânde, decizia aparține exclusiv instanței, pe baza evaluării juridice a situației concrete.

Aceleași prevederi legale se aplică și altor situații similare. Conducerea unui autovehicul în perioada în care dreptul de a conduce este suspendat reprezintă, de asemenea, infracțiune și este sancționată în același mod. Totodată, persoanele care încredințează mașina unui șofer fără permis sau cu dreptul de conducere suspendat pot fi condamnate la pedepse cuprinse între șase luni și trei ani de închisoare.