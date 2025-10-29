Florin Manole a declarat că a fost prezent la Borănești, în județul Ialomița, pentru lansarea unui program care urmărește reducerea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii de bază. Ministrul a explicat că proiectul va aduce beneficii directe pentru aproximativ 450.000 de persoane din categoriile vulnerabile.

El a subliniat că statul trebuie să fie mai implicat acolo unde nevoile sunt cele mai mari – în satele izolate, în cartierele marginalizate și în zonele fără acces la servicii publice.

Potrivit ministrului, proiectul va sprijini copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici, prin asigurarea de servicii sociale, educaționale și medicale adaptate nevoilor fiecărei comunități.

Florin Manole a menționat că proiectul a fost lansat în prezența mai multor membri ai Guvernului, dar și a comisarului european Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, care s-a aflat în România pentru a susține această inițiativă.

„Am fost astăzi la Borănești, în Ialomița, unde am lansat un proiect care duce statul mai aproape de oameni. Incluziune socială și servicii de bază pentru 450.000 de români înseamnă sprijin real pentru comunitățile care au fost prea mult timp neglijate. Mă bucur că, alături de alți miniștri ai Guvernului, a fost prezent și comisarul european Roxana Mînzatu, Vicepreședinte al Comisiei Europene. Statul trebuie să facă mai mult acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în comunitățile izolate, în cartierele de la periferie, în satele în care oamenii trăiesc departe de servicii publice. Prin acest proiect, ducem asistența socială, educația și serviciile medicale mai aproape de oameni, în comunități unde sprijinul este vital”, a transmis ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a precizat că investițiile vor fi realizate din fonduri europene și vor totaliza peste 4 miliarde de lei. Scopul este extinderea rețelei de servicii sociale la nivel local, în special în zonele rurale și urbane defavorizate.

Ministrul a transmis că succesul programului depinde și de implicarea primarilor. El i-a încurajat pe edili să participe activ la implementarea proiectelor locale de incluziune, afirmând că acestea reprezintă „un pas concret spre un stat mai prezent, mai empatic și mai aproape de fiecare cetățean”.