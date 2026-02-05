Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că pentru România cel mai important lucru în acest moment este reducerea prețului la energia electrică. El a explicat că, dacă se compară prețurile de acum cu cele de anul trecut, din iulie, diferența este foarte mare.

Ministrul a mai spus că, după măsurile luate împreună cu ANRE, deja după șase luni au apărut oferte mai mici de 1 leu, mult mai avantajoase decât înainte. Potrivit lui, piața energiei a devenit mai stabilă și i-a îndemnat pe români să verifice comparatorul de prețuri și să își aleagă un furnizor mai ieftin, deoarece acest mecanism este gratuit.

El a adăugat că, pentru a scădea prețul final, în 2026 vor fi puse în funcțiune noi capacități de producție de energie, în total 2.880 MW, inclusiv proiecte precum Mintia și Iernut.

Ministrul a explicat și că, în prezent, se discută despre plafonarea prețului la producător, dar și pe tot lanțul de transport și furnizare a gazului. În legătură cu proiectul apărut miercuri în dezbatere și retras ulterior, el a spus că un angajat a publicat din greșeală unul dintre numeroasele drafturi existente.

A mai precizat că a fost deschisă o anchetă și a cerut oamenilor să ignore acel proiect. Totuși, ministrul nu a spus clar dacă prețul gazului va fi plafonat prin limitarea adaosului comercial sau dacă se va stabili un preț reglementat, care să fie valabil până în primăvara anului 2027.

„Cel mai important lucru este scăderea prețului la energie. Dacă ne uităm la comparatorul de prețuri, ce avem acum în comparație cu ce aveam anul trecut în luna iulie vedem o discrepanță foarte mare. După măsurile luate împreună cu cei de la ANRE, avem deja, la 6 luni distanță, oferte sub 1 leu, mult mai mici. Avem deja o stabilitate în piața energetică și îi sfătuiesc pe români să caute în comparatorul de prețuri și să aleagă un nou furnizor cu prețuri mai mici. Este un mecanism gratuit. În momentul de față vorbim de o plafonare a prețului la producător plus tot lanțul de transport și furnizare a gazului. A fost deschisă o anchetă. Cer oamenilor să ignore proiectul”, a completat oficialul român.

Cu o zi în urmă, Ivan a explicat la TV ce pot face românii ca să consume mai puțină energie și să plătească mai puțin, având în vedere că iarna aceasta este cea mai rece din ultimii cinci ani. El a menționat că, în sezonul rece 2025-2026, consumul total de electricitate și gaze naturale a crescut cu 20–25%.

Ministrul le-a recomandat oamenilor să verifice ofertele de energie de pe piață, pentru că unii români au trecut deja la alți furnizori cu preț mai mic și au reușit să-și reducă facturile cu până la 30%.

El a explicat că se poate folosi Google pentru a căuta „comparator oferte energie electrică”, apoi să se aleagă județul și să se compare tarifele. Ivan a zis că există oferte de la 0,99 lei, cinci oferte sub 1,12 lei și alți furnizori cu prețuri de 1,59–1,60 lei, așa că oamenii pot alege varianta cea mai ieftină.

Pentru a evita surprizele când facturile vin foarte mari după două luni mici, ministrul le-a recomandat românilor să instaleze un contor inteligent sau să transmită lunar indexul consumului. Astfel, la gaze și electricitate, nu vor mai apărea facturi neplăcut de mari, cum ar fi două luni cu 100 de lei și apoi una cu 500 de lei.