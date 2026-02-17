Compania românească Salt Min a anunțat începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, după obținerea Autorizării de începere a lucrărilor în cadrul Licenței de exploatare a sării gemă.

Vicepreședintele companiei, Avram Gal, a precizat că acest moment confirmă parcurgerea tuturor etapelor legale și marchează trecerea proiectului la faza operațională.

Gal a subliniat că investiția este realizată exclusiv din capital românesc și reprezintă un proiect strategic pentru dezvoltarea economică a zonei.

În prima etapă, investițiile vor fi de aproximativ 4 milioane de euro și vor acoperi infrastructura inițială, echipamentele necesare și organizarea perimetrului minier.

Pe termen lung, suma totală estimată pentru dezvoltarea proiectului ar putea ajunge la 30 de milioane de euro, pe măsură ce mina va fi extinsă și consolidată. Obiectivul companiei este să implementeze tehnologii moderne, să respecte standardele de mediu și siguranță și să creeze locuri de muncă stabile.

Avram Gal a menționat pe pagina sa de Facebook că Salt Min deține toate autorizațiile și avizele necesare emise de instituțiile statului, subliniind importanța colaborării eficiente cu autoritățile locale, județene și naționale.

El a arătat că exploatarea responsabilă a resurselor interne reprezintă o șansă majoră de relansare economică și un pas esențial pentru creșterea competitivității României la nivel european.

Omul de afaceri a afirmat că mina de la Ploscoș simbolizează mai mult decât o investiție industrială, fiind un semnal că dezvoltarea poate începe prin capital românesc, respectarea legii și valorificarea responsabilă a bogățiilor naturale.

Avram Gal a mai precizat că România nu duce lipsă de resurse, ci de consecvența de a le exploata pentru beneficiul cetățenilor, subliniind că astfel potențialul poate fi transformat în putere economică reală.