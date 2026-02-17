Startul lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș marchează un pas important pentru economia românească
Compania românească Salt Min a anunțat începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, după obținerea Autorizării de începere a lucrărilor în cadrul Licenței de exploatare a sării gemă.
Vicepreședintele companiei, Avram Gal, a precizat că acest moment confirmă parcurgerea tuturor etapelor legale și marchează trecerea proiectului la faza operațională.
Gal a subliniat că investiția este realizată exclusiv din capital românesc și reprezintă un proiect strategic pentru dezvoltarea economică a zonei.
În prima etapă, investițiile vor fi de aproximativ 4 milioane de euro și vor acoperi infrastructura inițială, echipamentele necesare și organizarea perimetrului minier.
Pe termen lung, suma totală estimată pentru dezvoltarea proiectului ar putea ajunge la 30 de milioane de euro, pe măsură ce mina va fi extinsă și consolidată. Obiectivul companiei este să implementeze tehnologii moderne, să respecte standardele de mediu și siguranță și să creeze locuri de muncă stabile.
Exploatarea resurselor proprii, un pas spre autonomie economică
Avram Gal a menționat pe pagina sa de Facebook că Salt Min deține toate autorizațiile și avizele necesare emise de instituțiile statului, subliniind importanța colaborării eficiente cu autoritățile locale, județene și naționale.
El a arătat că exploatarea responsabilă a resurselor interne reprezintă o șansă majoră de relansare economică și un pas esențial pentru creșterea competitivității României la nivel european.
Omul de afaceri a afirmat că mina de la Ploscoș simbolizează mai mult decât o investiție industrială, fiind un semnal că dezvoltarea poate începe prin capital românesc, respectarea legii și valorificarea responsabilă a bogățiilor naturale.
Avram Gal a mai precizat că România nu duce lipsă de resurse, ci de consecvența de a le exploata pentru beneficiul cetățenilor, subliniind că astfel potențialul poate fi transformat în putere economică reală.
Postarea integrală a lui Avram Gal: Când ne exploatăm singuri bogățiile, transformăm potențialul în putere economică reală
„România începe să-și ia destinul economic în propriile mâini: start la mina de sare de la Ploscoș
În calitate de vicepreședinte al companiei Salt Min, anunț începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, ca urmare a emiterii Autorizării de începere a lucrărilor din cadrul Licenței de exploatare sare gemă deținută de SC SALT MIN SRL. Acest moment confirmă parcurgerea tuturor etapelor legale și marchează trecerea la faza operațională a unui proiect strategic, dezvoltat de o companie cu capital 100% românesc.
În prima etapă sunt prevăzute investiții de aproximativ 4 milioane de euro, destinate infrastructurii inițiale, echipamentelor și organizării perimetrului minier. Ulterior, investițiile totale sunt estimate să ajungă până la 30 de milioane de euro, pe măsură ce proiectul va fi extins și consolidat. Obiectivul este implementarea unor tehnologii moderne, respectarea celor mai înalte standarde de mediu și siguranță și crearea de locuri de muncă stabile care să contribuie direct la dezvoltarea economică a zonei.
Compania deține toate autorizațiile și avizele necesare emise de instituțiile competente ale statului român, în deplină conformitate cu legislația în vigoare. Mulțumim autorităților locale, județene și naționale pentru profesionalismul și colaborarea instituțională care au făcut posibilă demararea acestui proiect.
Exploatarea sustenabilă a propriilor resurse reprezintă una dintre cele mai solide șanse de relansare economică pentru România și un pas esențial spre creșterea competitivității la nivel european. Într-un context în care resursele devin tot mai strategice, capacitatea noastră de a le valorifica responsabil și eficient poate face diferența dintre dependență și autonomie economică.
Mina de la Ploscoș este mai mult decât o investiție industrială. Este un semnal că dezvoltarea poate începe prin capital românesc, prin respectarea legii și prin asumarea responsabilă a valorificării bogățiilor naturale ale țării.
P.S. România nu duce lipsă de resurse. Duce lipsă doar de consecvența de a le pune în valoare pentru români. Atunci când ne exploatăm singuri bogățiile și ne construim piețe libere și corecte, transformăm potențialul în putere economică reală”, a scrie omul de afaceri clujean Avram Gal pe pagina sa de socializare.
