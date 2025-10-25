Micro-stresul se manifestă prin momente scurte și frecvente de iritare care, deși aparent nesemnificative, se pot acumula și pot afecta starea de bine pe termen lung dacă nu sunt gestionate corespunzător.

Un studiu recent realizat de Orbit analizează impactul acestor microstresuri în perioada schimbării orei. Rezultatele arată că aproximativ una din zece persoane (12,2%) resimte emoții negative în această perioadă. Printre cele mai frecvente efecte raportate se numără anxietatea (12,7%) și iritabilitatea crescută (13,7%), însă cel mai întâlnit impact este oboseala cauzată de pierderea unei ore de somn și de zilele mai scurte, menționată de 22,3% dintre respondenți.

Când au fost întrebați ce îi stresează cel mai mult la schimbarea orei, 23% dintre participanți au indicat efectul asupra somnului, iar 16% s-au temut că alarma nu va suna la momentul potrivit.

Chiar dacă microstresul este prezent zilnic pentru 27% dintre oameni, majoritatea reușesc să îl gestioneze prin mici strategii personale: 86% dintre respondenți declară că au dezvoltat metode pentru a se relaxa. Printre acestea, 14% aleg să asculte un podcast, 23% ies la o plimbare, iar 13% mestecă gumă Orbit pentru a se destinde.

Orbit subliniază importanța momentelor „pentru tine” – clipe scurte dedicate exclusiv propriei persoane. Aceste pauze permit o resetare mentală și ajută la reducerea stresului cotidian, fiind esențiale mai ales în perioadele care pot afecta ritmul somn-veghe, cum este schimbarea orei.

Adoptarea unor astfel de mici obiceiuri poate face diferența între o perioadă dificilă și o tranziție mai ușoară, menținând starea de bine chiar și în zilele mai scurte și mai întunecate ale toamnei.

Laura Lipska, Senior Portfolio & Activation Manager for Gum Category, afirmă: „Suntem pasionați de ideea de a combate microstresul cotidian și de a încuraja oamenii să-și acorde timp pentru ei înșiși. Schimbarea orei aduce cu sine zile mai scurte, astfel că activitățile zilnice pot părea mai comprimate decât înainte. Credem că guma de mestecat poate fi companionul perfect pentru a-ți crea un moment de respiro – și sperăm ca oamenii să ia aceste momente personale la fel de în serios cum o facem și noi.”