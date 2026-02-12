Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că România se află într-un context economic complex, cu posibilitatea unui trimestru negativ, însă pe ansamblul anului 2025 economia va înregistra creștere economică.

Într-un interviu, oficialul a explicat că datele preliminare arată că orice scădere trimestrială nu va transforma România într-o recesiune profundă.

„Nu pot să o confirm, mai ales în ipostaza din care vă vorbesc astăzi (recesiunea tehnică, n.r.). Este posibil să avem, pe una dintre serii ajustată sezonier să fie un trimestru negativ. Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025. România va avea creștere economică pe 2025, e adevărat mai modestă, mai apropiată de prognoza Comisiei Europene, dar e de apreciat că am menținut România pe creștere, nu e foarte puțin lucru”.

Ministrul a subliniat că măsurile de corecție luate de Guvernul Bolojan au fost esențiale pentru menținerea stabilității economice. Potrivit lui Nazare, fără aceste măsuri, România ar fi fost expusă unor riscuri majore: pierderea ratingului de investiții, reducerea accesului la fonduri europene și creșterea rapidă a inflației.

„Suntem cu toții conștienți că măsurile aplicate, absolut necesare fără de care România ar fi fost într-o criză profundă din care nu își putea reveni decât în câțiva ani de zile, dacă aceste măsuri nu erau luate, România suferea un număr de ani, nu își putea reveni imediat. Pierdea ratingul de investiții, nu mai avea acces la fonduri europene, investitorii nu ar mai fi avut încredere, inflația ar fi fost galopantă. Nu exista alternativă. Corecția dacă nu am fi luat măsuri ar fi fost forțată, făcută de piețe, am fi avut din nou FMI în România. Măsurile ar fi fost mult mai dure, cu un impact mult mai dur asupra oamenilor”.

În ciuda provocărilor actuale, ministrul Nazare a subliniat că situația economică nu se compară cu cea din 2009. România înregistrează creștere, creditarea funcționează, investițiile cresc, iar șomajul nu este critic. Mai mult, scăderea dobânzilor la titlurile de stat în lei cu aproximativ 2% în ultimele șase luni indică încredere din partea investitorilor.

În ansamblu, România se află într-o perioadă de ajustare economică, cu provocări pentru populație, dar și cu perspective de creștere sustenabilă. Analiștii estimează că, dacă măsurile fiscale și de investiții continuă să fie aplicate, economia românească va putea evita efectele negative ale unei recesiuni tehnice și va menține atractivitatea pentru investitori.