Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a susținut în Consiliul UE noul pachet de finanțare pentru rețelele electrice, o sumă semnificativă care poate ajunge până la 30 de miliarde de euro, inclusiv pentru proiectele prioritare ale României. El a subliniat că interconectarea rețelei electrice a țării cu cea din Vestul Europei reprezintă un obiectiv strategic, menit să reducă prețurile la energie și să sporească stabilitatea energetică a României.

”Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

România va beneficia de o capacitate de interconectare aproape dublă, crescând de la 4.000 MW în prezent la 7.200 MW, conform proiectului strategic aprobat de Comisie. În cadrul aceluiași pachet de finanțare este inclus și Coridorul Verde, un proiect transregional care va conecta Europa la energia livrată din Azerbaidjan prin România, având o capacitate de 4.800 MW.

”Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua ”autostradă energetică. Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, în urma Consiliului UE pe energie.

În perioada următoare, România va întocmi împreună cu Ungaria și Austria un memorandum pentru a obține acces la un pachet substanțial de finanțare pentru interconectare, estimat la aproximativ 30 de miliarde de euro.