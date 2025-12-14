ACEX apreciază inițiativa realizării studiului, subliniind însă că acesta se bazează pe date care, în unele cazuri, sunt anuale și nu reflectă pe deplin evoluțiile recente ale pieței. Din acest motiv, analiza riscă să devină perisabilă pe termen scurt și mediu, în contextul transformărilor accelerate din economia globală, generate de tehnologie și de schimbările geopolitice.

Conf. univ. dr. Costin Lianu, președintele ACEX și fost coordonator al Strategiei Naționale de Export, atrage atenția că analiza realizată de ARICE este prea succintă și nu răspunde suficient întrebărilor-cheie legate de atragerea investițiilor.

„Evaluările bazate doar pe o fotografie de moment pot răspunde parțial la «ce?», dar mult mai puțin la «de ce?» și «cum?» atragem investiții. Asta ar fi fost rolul ARICE”, arată Costin Lianu.

Potrivit ACEX, analiza oportunităților ar trebui realizată prin prisma exporturilor cu valoare adăugată ridicată, nu doar a investițiilor care vin natural în sectoare precum retailul sau în zone bazate pe consum ridicat și forță de muncă ieftină.

„Analiza oportunităților prin prisma exportului cu valoare adăugată înseamnă a căuta diamantele în investiții străine — produse de nișă, inovative, cu marje ridicate — și nu cele care vin și singure”, subliniază președintele ACEX.

Reprezentanții ACEX arată că investițiile cu valoare mare se dezvoltă în jurul centrelor de cercetare, inovare și al clusterelor de IMM-uri performante. În lipsa unui mediu de afaceri favorabil și a unor indicatori solizi de inovare și digitalizare, România riscă să rămână blocată într-un model pasiv de atragere a investițiilor.

Un alt punct criticat în analiză este includerea fragmentării terenurilor agricole și a numărului mare de mici fermieri ca puncte slabe în analiza SWOT. ACEX consideră că această perspectivă avantajează investitorii interesați de suprafețe mari de teren, deja bine reprezentați în agricultura românească.

„Întrebarea reală este alta: ne dorim comasare pentru a facilita vânzarea către aceste grupuri sau vrem să consolidăm și să sprijinim micii fermieri autohtoni, care mențin diversitatea și reziliența sectorului?”, se arată în punctul de vedere al organizației.

În concluzie, ACEX apreciază că studiul oferă o imagine de moment utilă, însă drumul de la identificarea oportunităților până la valorificarea lor efectivă este, în România, semnificativ mai lung decât în alte state europene, din cauza limitărilor instituționale și a lipsei unei strategii coerente orientate spre investiții inovatoare.