Analiza Allianz Trade arată că 2025 a adus o tendință generală de ameliorare a riscului global de țară. În total, 36 de state au beneficiat de revizuiri pozitive ale ratingurilor, în timp ce doar 14 economii au fost retrogradate.

Îmbunătățirile au fost susținute de ajustări macroeconomice, dezinflație și condiții de finanțare mai favorabile, în special în piețele emergente. Printre statele cu ratinguri îmbunătățite se numără Argentina, Ecuador, Ungaria, Italia, Spania, Turcia și Vietnam.

În regiunea Europei Centrale și de Est, Allianz Trade indică o dinamică neuniformă. În timp ce unele economii beneficiază de stabilizarea inflației și consolidare fiscală graduală, România continuă să fie evidențiată ca una dintre cele mai vulnerabile economii din regiune.

Raportul subliniază că redresarea economică internă rămâne modestă, iar riscurile asociate dezechilibrelor fiscale și externe persistă.

Deși presiunile inflaționiste s-au temperat în majoritatea statelor CEE, România continuă să înregistreze o rată a inflației peste media regională. Această evoluție afectează consumul, planurile investiționale și costurile de finanțare.

Allianz Trade atrage atenția că inflația persistentă rămâne un factor-cheie de risc macroeconomic.

Analiza evidențiază deteriorarea poziției fiscale și externe. Deficitul bugetar a atins 8,7% din PIB în 2024, pe fondul creșterii accelerate a cheltuielilor publice. În paralel, deficitul de cont curent s-a adâncit la 8,2% din PIB.

Aceste dezechilibre pun presiune asupra necesarului de finanțare, ratingului suveran și stabilității macroeconomice.

România își menține calificativul investment grade, însă perspectivele au fost revizuite la negativ de principalele agenții de rating. Allianz Trade subliniază că evoluția deficitului și dinamica datoriei publice rămân atent monitorizate de investitori.

Structura finanțării externe ridică semne de întrebare. Peste două treimi din deficitul extern este acoperit prin investiții de portofoliu, considerate mai volatile decât investițiile străine directe.

Această dependență crește expunerea la schimbări rapide ale sentimentului investitorilor.

Allianz Trade remarcă întârzieri în utilizarea fondurilor europene. La jumătatea lui 2025, rata de absorbție a fondurilor NGEU era de aproximativ 38%, iar cea a fondurilor structurale de circa 17% din sumele disponibile.

Blocajele administrative și procedurile complexe continuă să limiteze impactul investițiilor publice.

„În 2025, îmbunătățirile au fost determinate în principal de fundamentele macroeconomice mai solide, susținute de politici fiscale și monetare mai favorabile. În numeroase piețe emergente, condițiile de finanțare mai bune, aprecierea monedelor locale și prețurile mai ridicate ale materiilor prime au permis eliminarea restricțiilor privind tranzacțiile. În rândul economiilor cu venituri ridicate, stabilitatea politică îmbunătățită, dezinflația și performanțele comerciale mai solide au consolidat reziliența în Europa (…) și în regiunea Asia-Pacific”, afirmă Ana Boata, Head of Economic Research, Allianz Trade.

Allianz Trade consideră că România nu se află în pragul unei crize, însă rămâne expusă unor riscuri macroeconomice relevante. Inflația, deficitele ridicate și presiunile de finanțare continuă să influențeze evoluția economiei.