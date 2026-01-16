România face un pas important în consolidarea apărării naționale, după ce Comisia Europeană a dat undă verde proiectului SAFE, un program strategic în valoare de 16,68 miliarde de euro, notează ministrul Radu Miruță într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Inițiativa vizează modernizarea Armatei Române și dezvoltarea infrastructurii aferente, fiind rezultatul unui efort susținut, desfășurat pe parcursul mai multor luni, în care accentul a fost pus pe rigoare, documentație solidă și respectarea strictă a criteriilor europene de eligibilitate, a mai spus acesta.

”România faptelor. Proiectul SAFE, muncit în ultimele luni, în valoare de 16,68 miliarde euro, pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate a fost aprobat de Comisia Europeană. E o dovadă clară că munca serioasă, cu documente rațional pregătite, cu înțelegerea condițiilor de eligibilibilitate și cu propuneri documentate fără niciun dubiu, valorează și ridică bariere. Aceasta este cheia!”, a notat acesta pe rețeaua de socializare.

Radu Miruță subliniază că aprobarea acestui proiect confirmă faptul că lucrurile bine făcute, construite temeinic și fără improvizații, dau rezultate.

Un obiectiv esențial al programului este revitalizarea industriei naționale de apărare, un domeniu care ani la rând a rămas mai mult la stadiul de promisiune.

De această dată, planurile prind contur: o parte din echipamente vor fi produse în România, cu implicarea furnizorilor locali, pentru nevoile statului român.

”Și da, planul inițial ca prin aceasta să dezmorțim și industria națională de armament, să facem culoar furnizorilor locali, e o realitate în România, după ani buni de visuri nerealizate. Vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România. Pentru că patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”, a mai precizat acesta.

Programul SAFE include 21 de proiecte majore de înzestrare, ce acoperă o gamă largă de capabilități militare – de la mașini blindate și drone, până la nave, elicoptere, sisteme de apărare antiaeriană, radare, arme și muniție. Contractarea acestora urmează să se facă într-un ritm accelerat, pe baza unor proceduri transparente și a unor criterii clare, cu obiectivul de a obține cea mai bună soluție pentru interesul public.

”21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni. Cum? Transparent, prin criterii clare, urmărind cea mai bună variantă pentru statul român”, se mai arată pe Facebook.

Rezultatul nu este meritul unui singur om, ci al unei colaborări extinse între instituții-cheie ale statului.

Au contribuit Administrația Prezidențială, echipa prim-ministrului coordonată de cancelarul Mihai Jurca, specialiștii Ministerului Apărării Naționale sub coordonarea lui Ionuț Moșteanu, diplomații Ministerului Afacerilor Externe din țară și de la Bruxelles, precum și echipa Ministerului Economiei, inclusiv Remus Cotuț, Iulian Mărgeloiu și Direcția Industriei Naționale de Apărare.