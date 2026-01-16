România este pregătită pentru un posibil atac al Rusiei în zona Gurile Dunării. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că armata română are un plan bine pus la punct pentru a face față oricărui conflict.

El a explicat că nu toată armata rusă ar ataca România, dar că acțiunile Rusiei reprezintă principalul risc de securitate pentru țara noastră. Potrivit ministrului, ceea ce face Rusia în Ucraina este cea mai mare amenințare, nu doar militară, ci și cibernetică și de tip hibrid.

Miruță a mai zis că planurile Armatei Române sunt actualizate permanent și că armata este pregătită pentru orice situație care ar putea afecta interesele României. El a subliniat că România nu este singură și că are aliați.

„Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict. Nu toată armata rusă va veni să atace România. Activitățile Rusiei reprezintă principalul risc pentru România. Ceea ce face Rusia în Ucraina este considerată principala amenințare atât militară, cibernetică, cât și hibridă. Planurile armatei sunt actualizate constant. Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict care ar putea afecta interesele României. Armata Română nu este singură”, a spus Miruță.

Recent, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis că vrea să obțină teritoriile ucrainene până la granița cu România, folosind orice mijloace. El a spus că Rusia intenționează să „elibereze” regiunile Donbas și Novorossia, fie prin acțiuni militare, fie prin alte metode. Prin termenul „Novorossia”, Putin se referă la zonele din sudul și estul Ucrainei, care ajung până la granița cu țara noastră.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a explicat că orice declarație a lui Putin trebuie tratată cu seriozitate și că este foarte important ca astfel de planuri să fie descurajate de capacitatea de apărare a aliaților NATO.

„În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO”, explica Diaconescu.

În același timp, Rusia continuă atacurile hibride și acțiunile de sabotaj în mai multe țări NATO, inclusiv în România. Autoritățile din Lituania au anunțat că serviciul de informații militare rus, GRU, a fost implicat într-o tentativă de incendiere, în 2024, a unei fabrici care produce echipamente folosite de armata Ucrainei. Pentru acest incident au fost acuzați șase cetățeni din mai multe țări, iar anchetatorii au precizat că același grup plănuia atacuri similare și în Polonia, România și Cehia.

Un raport internațional arată că Rusia testează limitele de reacție ale NATO folosind așa-numiți „agenți de unică folosință”.