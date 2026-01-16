Moartea lui Răzvan Ionescu a fost făcută publică de senatorul Ionuț Vulpescu, care a transmis un mesaj amplu despre personalitatea și parcursul celui dispărut, insistând asupra dublei sale vocații, artistică și teologică. În mesajul său, Vulpescu l-a descris pe Răzvan Ionescu ca fiind „un artist rar, talentat și discret, actor al Teatrului Național și al Teatrului Bulandra, partener al unor actori excepționali și format de mari regizori”.

Referirea la traseul său profesional a pus accent pe rigoarea formării și pe colaborările importante din teatrul românesc, fără a recurge la formule exagerate. Răzvan Ionescu a fost perceput drept un actor atent la detaliu, cu o prezență constantă în spectacole relevante ale ultimelor decenii, dar și ca un intelectual care a ales retragerea din prim-planul mediatic.

În același context, Ionuț Vulpescu a subliniat că recunoașterea lui Răzvan Ionescu nu a venit niciodată din expunere excesivă, ci din consistența muncii sale și din respectul câștigat în interiorul breslei teatrale și al mediului teologic.

Pe lângă activitatea scenică, mesajul senatorului a acordat un spațiu consistent laturii teologice a lui Răzvan Ionescu, considerată inseparabilă de identitatea sa publică.

Potrivit lui Vulpescu, acesta:

„A avut talent literar autentic și a fost un teolog rafinat și polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credință vie, neliniștită, asumată”.

Această dimensiune intelectuală și spirituală s-a reflectat atât în scrierile sale, cât și în intervențiile publice rare, dar memorabile. Un moment evocat explicit a fost participarea sa la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, unde Răzvan Ionescu a luat cuvântul:

„A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate și o lumină care îl defineau”.

Pentru cei care l-au cunoscut, această capacitate de a articula idei teologice într-un limbaj limpede și personal a fost una dintre trăsăturile sale distinctive, plasându-l într-o zonă de dialog rar întâlnită între credință și cultură.

Relația lui Răzvan Ionescu cu teatrul a fost una profund afectivă, dar și critică, orientată spre recuperarea unei epoci pe care o considera esențială pentru cultura română. Ionuț Vulpescu a amintit că actorul a iubit teatrul de odinioară și că această pasiune s-a concretizat în volumul „Ce mult v-am iubit…”, dedicat marilor actori ai Bucureștiului și unei perioade de avangardă și excelență artistică.

Cartea este descrisă ca o declarație de dragoste pentru scena românească, într-un timp în care, după cum notează Vulpescu, „sfinții mergeau la teatru”, iar spațiul scenic devenea un loc al adevărului și al libertății interioare. Această formulare sintetizează viziunea lui Răzvan Ionescu asupra teatrului ca act moral și spiritual, nu doar artistic.

Într-o notă personală, senatorul a precizat: „Ne-am apropiat târziu. Mărturia lui din podcastul Avangarda rămâne ultima sa apariție publică importantă. Rămân cuvintele lui, cărțile, ideile și amintirea unor după-amiezi liniștite, petrecute în curtea casei sale”.

Răzvan Ionescu a fost prohodit la biserica Mihai Vodă din București, un lăcaș cu o istorie aparte, care a supraviețuit demolărilor din anii ’80 și a fost redeschis cultului în 1994. Alegerea acestui loc a avut o semnificație aparte pentru cei apropiați, fiind în acord cu discreția și atașamentul său față de tradiție.

Ionuț Vulpescu a vorbit și despre retragerea actorului din ultimii ani, pe care a interpretat-o ca pe un gest conștient: izolarea nu a fost „nu doar efectul bolii proprii, ci un refuz al bolilor lumii de azi”.

Mesajul s-a încheiat cu o formulare care sintetizează pierderea resimțită pe mai multe planuri:

„Pierd un prieten târziu. Teatrul românesc pierde unul dintre cei mai lucizi și devotați admiratori ai săi. Iar noi pierdem un om care a știut să lege, cu delicatețe și rigoare, credința de teatru, pe Dumnezeu de om. Dumnezeu să-l odihnească!”.

Răzvan Ionescu s-a născut la 2 noiembrie 1955, în București. A fost absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, secția actorie, promoția 1979, clasa profesorului Octavian Cotescu, și al Facultății de Teologie, promoția 1996.

Activitatea sa scenică a inclus roluri importante la Teatrul Național București, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra și Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, colaborând cu regizori precum Alexandru Tocilescu, Cătălina Buzoianu, Dan Micu sau Alexandru Dabija. Printre rolurile notabile se numără Anton Pann, Jim din „Menajeria de sticlă”, Parsifal din „Merlin” sau Damis din „Tartuffe”.

În plan publicistic, Răzvan Ionescu a semnat volume precum „Când sfinţii mergeau la teatru”, „România şi Julieta la fix” și „Timpul omului din eternitatea Domnului”. A fost distins cu premii importante, printre care Premiul de Interpretare la Festivalul „Lucian Blaga”, Marele premiu la Gala tânărului actor de la Costinești și Premiul Nottara pentru rolul de diplomă.