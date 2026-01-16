Ilie Bolojan anunță semnarea contractelor pentru sectoarele de autostradă Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni

Premierul a explicat că lucrările sunt finanțate prin programul SAFE și trebuie finalizate până în 2030, menționând că, la sosirea la Palatul Culturii, a fost întâmpinat cu huiduieli, iar o persoană l-a catalogat drept „trădător”.

El a declarat că a venit vineri la Iași pentru a discuta cu autoritățile locale din județ, subliniind că cele două proiecte, finanțate prin programul SAFE, trebuie finalizate până în 2030.

Premierul a precizat că, vineri și sâmbătă, va purta discuții cu primarii din județele Iași și Botoșani pe teme legate de administrația locală.

”Sunt astăzi în Iaşi şi mâine în Botoşani pentru a discuta cu oamenii din administraţia locală despre două aspecte. În primul rând, despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceava-Siret şi Iaşi-Ungheni, a căror finanţare a fost aprobată ieri de Comisia Europeană. Este important ca în afară de ceea ce fac cei de la Ministerul Transporturilor şi companiile care pun în practică aceste proiecte, administraţia locală să creeze condiţii. Asta pentru ca, după ce se semnează contractele de proiectare şi execuţie, care toate ar urma să fie semnate în primăvara acestui an, să putem să pregătim lucrările în aşa fel încât din toamna acestui an sau din primăvara anului viitor aceste lucrări să înceapă. Sunt lucrări finanţate prin programul SAFE şi trebuie finalizate până în 2030”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că este esențial ca, și la nivel local, să se stabilească clar pașii necesari pentru finalizarea la termen a lucrărilor la cele două autostrăzi.

”Un alt punct pentru care sunt aici este să discut cu administraţiile locale despre măsurile luate în administraţie, ceea ce înseamnă bugetul de stat care va fi aprobat în luna februarie, aspectele care ţin de taxele şi impozitele locale, care au fost adoptate în decembrie, finanţările prin Anghel Saligny şi toate aspectele care ţin de admistraţia locală, astfel încât să creăm condiţii ca primarii să poată performa, iar administraţia să fie în serviciul cetăţenilor”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații la Palatul Culturii din Iași, înainte de întâlnirea cu primarii din județ. La sosire, câțiva protestatari l-au huiduit, strigând „Trădătorule”, iar un bărbat i-a spus „Nu vă este rușine?”. Premierul nu a purtat discuții cu protestatarii și a intrat în Palatul Culturii pentru întâlnirea programată.

PSD Iași a anunțat că primarii social-democrați nu vor participa, susținând că întrunirea este „pur formală” și că deciziile privind reducerile bugetare au fost deja luate. În schimb, liberalii ieșeni afirmă că mai mulți primari PSD și-au confirmat inițial prezența, dar ar fi fost informați ulterior prin telefoane și ordine de la centru să nu participe.