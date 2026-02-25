România a reușit să ducă la îndeplinire doar 37% din jaloanele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 24 februarie 2026, atrage atenția Radu Georgescu, expert contabil, pe pagina sa de socializare.

Conform datelor Comisiei Europene, țara noastră mai are de realizat 63% din cerințele planului, iar termenul limită este luna august 2026.

Georgescu subliniază că, în patru ani de implementare, România a realizat doar o treime din jaloane, ceea ce ridică semne de întrebare privind posibilitatea de a îndeplini restul în următoarele șase luni.

Expertul contabil compară, în postarea sa de pe Facebook, situația României cu cea a Bulgariei, care a finalizat peste 70% din jaloanele PNRR în același interval, sugerând un ritm mult mai eficient de implementare.

România a primit alocări nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, dintre care a încasat deja 6,4 miliarde euro. Până la încheierea programului, mai rămân de accesat 7,1 miliarde euro.

Radu Georgescu sugerează că este mult mai improbabil ca România să absoarbă această sumă în următoarele șase luni decât ca echipa națională să câștige Campionatul Mondial de fotbal anul acesta.

Expertul contabil sugerează că orice declarație a prim-ministrului privind eventuale schimbări în Guvern ca urmare a pierderii fondurilor PNRR trebuie privită în contextul ritmului real de implementare și al șanselor extrem de reduse de a finaliza toate jaloanele până la termen.

Ilie Bolojan afirmase anterior că va înlocui din Guvern orice ministru care se va face vinovat de pierderea de fonduri europene din cadrul PNRR.