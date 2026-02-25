România riscă să piardă fonduri PNRR: doar 37% din jaloane îndeplinite până acum, atrage atenția Radu Georgescu
România a reușit să ducă la îndeplinire doar 37% din jaloanele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 24 februarie 2026, atrage atenția Radu Georgescu, expert contabil, pe pagina sa de socializare.
Conform datelor Comisiei Europene, țara noastră mai are de realizat 63% din cerințele planului, iar termenul limită este luna august 2026.
Ritmul actual pune în pericol absorbția fondurilor
Georgescu subliniază că, în patru ani de implementare, România a realizat doar o treime din jaloane, ceea ce ridică semne de întrebare privind posibilitatea de a îndeplini restul în următoarele șase luni.
Expertul contabil compară, în postarea sa de pe Facebook, situația României cu cea a Bulgariei, care a finalizat peste 70% din jaloanele PNRR în același interval, sugerând un ritm mult mai eficient de implementare.
România a primit alocări nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, dintre care a încasat deja 6,4 miliarde euro. Până la încheierea programului, mai rămân de accesat 7,1 miliarde euro.
Radu Georgescu sugerează că este mult mai improbabil ca România să absoarbă această sumă în următoarele șase luni decât ca echipa națională să câștige Campionatul Mondial de fotbal anul acesta.
Expertul contabil sugerează că orice declarație a prim-ministrului privind eventuale schimbări în Guvern ca urmare a pierderii fondurilor PNRR trebuie privită în contextul ritmului real de implementare și al șanselor extrem de reduse de a finaliza toate jaloanele până la termen.
Ilie Bolojan afirmase anterior că va înlocui din Guvern orice ministru care se va face vinovat de pierderea de fonduri europene din cadrul PNRR.
Postarea lui Georgescu: „Vor pleca toți miniștrii din Guvern? Sau doar unii?”
„Intrebare de 100 de puncte
Vor pleca toti ministrii din Guvern?
Sau doar unii?
Ieri am vazut la TV o stire care spunea ca Primul Ministru va da afara din Guvern ministrii daca Romania va pierde bani din PNRR, fonduri nerambursabile
In poza am pus statusul planului PNRR pentru Romania, azi 24 februarie 2026
Statusul este luat de la pe siteul Comisiei Europene
Hai sa gandim un pic
Programul PNRR a inceput in decembrie 2021
Pana azi, 24 februarie 2026, Romania a facut doar 37% din jaloanele PNRR
Mai are de indeplinit 63% din jaloane
Deci in 4 ani ( 48 de luni) Romania a indeplinit doar o treime din cerinte
Iar in 6 luni ( PNRR se termina in august 2026) Romania va indeplini 2 treimi din cerinte?
Pe bune???
Daca ai lucrat in viata ta cu cifre financiare, iti dai seama ca este infinit mai probabil ca Romania sa castige Campionatul Mondial de fotbal din acest an
De exemplu Bulgaria sta invers fata de Romania
Pana acum Bulgaria a facut mai mult de 70% din cerintele PNRR
La final fac o recapitulare a fondurilor PNRR , situatia la zi
Romania i-au fost alocate 13,56 miliarde euro, fonduri nerambursabile
Pana azi Romania a incasat 6,4 miliarde euro
Mai sunt disponibile 7,1 miliarde euro pana in august 2026
Concluzii
Ce crezi ca este mai probabil ?
Romania sa incaseze 7,1 miliarde euro pana in august 2026?
Sau Romania sa castige Campionatul Mondial de fotbal din acest an?”, scrie Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.