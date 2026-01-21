Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat, pe Facebook, că România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație la Forumul Economic de la Davos de până acum și că, la întoarcere, va detalia principalele idei și direcții conturate acolo.

El a precizat că lumea construită după 1945 și apoi după 1989 nu mai corespunde realităților actuale, iar acest lucru se vede și la Davos.

Radu Burnete a explicat că epoca globalizării fără constrângeri, a comerțului multilateral și a dominației companiilor multinaționale occidentale lasă loc unei noi epoci, caracterizată de tarife vamale, granițe mai puțin poroase, incertitudini mai mari și ingerințe politice care preced rațiunile economice.

Cu toate acestea, el a subliniat că oamenii și statele vor continua să facă afaceri și comerț, iar România își poate continua dezvoltarea economică chiar și în aceste condiții.

„România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație la Davos pe care a avut-o vreodată și la întoarcere voi detalia principalele idei și direcții conturate acolo. Este evident că lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci și Davos este încă un loc unde asta se vede. Epoca globalizării fără constrângeri, epoca comerțului multilateral și a dominației cvasi-absolute a companiilor multinaționale occidentale lasă loc uneia noi care nu știm cu adevărat cum va arăta: tarife vamale, granițe mai puțin poroase, incertitudini mult mai mari, ingerințe politice și rațiuni de securitate care le preced pe cele economice. Cu toate acestea oamenii și statele vor continua să facă afaceri și comerț. Au făcut-o mereu. Convingerea mea este că o lume a comerțului liber este mai prosperă decât cea care se creionează acum în fața noastră și că vom reveni cândva la ea”, a scris oficialul român.

Consilierul a arătat că țara noastră poate contribui la menținerea Uniunii Europene ca gigant comercial, atrăgând totodată investiții americane în sectoare strategice și sprijinind companiile românești. El a afirmat că România poate avea relații comerciale și cu țări din Asia, Orientul Mijlociu sau America Latină, dar a subliniat că prioritatea rămâne respectarea direcțiilor, principiilor și liniilor roșii: atingerea nivelului de dezvoltare al Europei Centrale, afaceri realizate în condiții corecte, respectarea valorilor naționale, opoziția față de războaie economice hibride sau competiție neloială și menținerea democrației și libertății.

Burnete a explicat că România va sprijini companiile sale, consideră America cel mai important aliat și că, deși este o țară medie cu ambiții uneori peste resursele disponibile, este esențial să crească resursele pentru a susține aceste ambiții. El a concluzionat că echilibrul geopolitic viitor va fi complicat și va necesita mobilizarea tuturor resurselor intelectuale ale națiunii.