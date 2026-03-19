Radu Burnete subliniază că intervențiile directe în piață, precum plafonarea prețurilor la carburanți, pot avea consecințe serioase asupra aprovizionării, mai ales într-un context internațional instabil. Oficialul a explicat pentru Antena 3 că autoritățile trebuie să evite deciziile impulsive care ar putea crea dezechilibre majore.

În acest sens, consilierul prezidențial a insistat asupra nevoii de calm și responsabilitate în comunicarea publică și în luarea deciziilor economice.

„Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei. Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii. Aș spune așa: Ministerul Energiei ce a făcut? A pus toate soluțiile pe masă. Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”, a explicat Radu Burnete.

Declarațiile sale vin în contextul în care piața energetică este influențată puternic de evoluțiile geopolitice, iar orice intervenție nefundamentată poate amplifica problemele existente. Burnete atrage atenția că mecanismele de piață trebuie lăsate să funcționeze, în paralel cu măsuri țintite de sprijin.

Radu Burnete a prezentat și principalele opțiuni aflate în analiză la nivel prezidențial, în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al presiunilor economice resimțite de populație. Aceste scenarii vizează atât intervenții fiscale, cât și măsuri directe de sprijin.

Potrivit consilierului, una dintre variante este menținerea pieței libere, fără intervenții directe, în timp ce alte opțiuni includ reducerea TVA sau a accizelor. Cu toate acestea, el consideră că soluția optimă ar fi identificarea consumatorilor vulnerabili și sprijinirea lor directă.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm. Acei consumatori, în măsura în care există resurse financiare, pot fi ei ajutați cu o sumă de bani fix ca la prețul energiei electrice”, mai susține consilierul prezidențial.

În plus, Radu Burnete a fost întrebat despre posibilitatea aplicării unui model similar celui din Bulgaria, unde persoanele cu venituri reduse beneficiază de sprijin financiar din partea statului. Oficialul a recunoscut că o astfel de măsură ar putea fi luată în calcul, însă a atras atenția asupra constrângerilor bugetare.

„Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva. Cred că un alt scenariu este ca țara noastră, ca și alte țări, să dea drumul la anumite cantități din rezervele naționale pentru a temporiza creșterea prețurilor”, a mai explicat Radu Burnete.

Totodată, oficialul a abordat și scenariile extreme privind evoluția prețurilor, inclusiv ipoteza în care benzina ar putea ajunge la 17 lei pe litru. Acesta a precizat că astfel de estimări sunt greu de susținut în lipsa unor date clare privind durata conflictului din Orientul Mijlociu.