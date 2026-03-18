Economia circulară devine tot mai mult un pilon al dezvoltării durabile, combinând protecția mediului cu creșterea economică și autonomia strategică a Uniunii Europene. În cadrul Resource Recovery Summit 2026, consilierul prezidențial Radu Burnete a subliniat rolul crucial al reciclării și refolosirii resurselor pentru reducerea dependenței de importuri și creșterea eficienței economice.

Burnete a explicat că economia circulară nu doar că protejează mediul înconjurător, ci generează și valoare economică. Fiecare tonă de material reciclat reduce necesitatea importurilor și întărește autonomia strategică a Europei. În contextul geopolitic actual, în care prețul energiei și accesul la resurse critice sunt sub presiune, economia circulară devine un instrument esențial de reziliență economică și strategică.

„Datorită contextului geopolitic din ultimii 4-5 ani de zile, multe dintre statele Uniunii Europene şi Uniunea Europeană este preocupată de acest preţ al energiei. Asta nu va însemna că Europa sau România vor renunţa la politicile de mediu şi acesta un mesaj care aş vrea să fie foarte, foarte clar. În ceea ce priveşte aceste politici de mediu, eu cred că economia circulară este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. De ce? Nu doar pentru că e important să reciclăm ca să avem un mediu înconjurător mai curat. Economia circulară, aşa cum mulţi dintre dumneavoastră ştiţi, produce creştere economică şi produce valoare economică, dar contribuie şi la autonomia strategică a Europei, într-un moment în care vorbim despre cum reuşim să avem acces la resurse minerale critice fără ca asta să creeze dependenţe geopolitice. Fiecare tonă de material pe care o reciclăm şi pe care nu trebuie să o importăm creşte această autonomie strategică a a Europei. Fiecare tonă de de material pe care o refolosim ne creşte eficienţa economică şi reduce dependenţa de multe dintre aceste importuri. Economia circulară produce multe beneficii pentru Europa şi pentru România, de la protecţia mediului până la această rezilienţă strategică atât de importantă”, a spus Burnete.

Un exemplu concret al eficienței economiei circulare este Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România, considerat un model european. Burnete a menționat că sistemul a atras atenția altor țări UE, care vin să studieze implementarea sa.

Succesul SGR se datorează echilibrului între stimulente și reglementare. Stimulentele prea mici nu generează rezultate, în timp ce stimulentele exagerate pot crea fraude. Astfel, combinația dintre politici de mediu susținute de stat și mecanisme de piață eficiente asigură sustenabilitatea și eficiența sistemului.

„Am făcut un sistem la care se uită multă lume. Astăzi, avem colegi din alte ţări ale Uniunii Europene care au venit tocmai să se uite la cum a implementat România acest sistem. Din punctul acesta de vedere, cred că atunci când se oferă un mecanism de piaţă şi oamenii au stimulentele potrivite, pot crea ceva ca acest sistem să funcţioneze şi asta cred că este o lecţie şi pentru alte politici de mediu. Când există stimulentele potrivite, oamenii şi companiile vor de la sine şi dai drumul la nişte energii pe care altfel e foarte greu să stai să le desenezi şi să le faci cu băţul. Acum, când construieşti un astfel de sistem, e important să existe un echilibru în aceste stimulente. Dacă sunt prea mici, sistemul nu funcţionează, dacă sunt prea mari, începi să ai efecte perverse, inclusiv fraudă, ceea ce nu ne dorim. Chiar dacă în interiorul sistemului acţionează nişte mecanisme de piaţă, noi nu trebuie să uităm că el este până la urmă creat cu puterea statului în spate. Rezultatele pe care le-am văzut ale acestui sistem sunt excepţionale”, a menţionat Radu Burnete.

Economia circulară aduce multiple beneficii:

Protecția mediului – reducerea deșeurilor și conservarea resurselor naturale;

Eficiență economică – valorificarea materialelor reciclate și reducerea dependenței de importuri;

Autonomie strategică – consolidarea independenței Europei față de resursele externe;

Exemplu de bune practici – România se poziționează ca lider european în implementarea sistemelor inovative de reciclare.

Evenimentul organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în colaborare cu Asociația Green Revolution și cu sprijinul companiilor Envipco și RetuRo, a reunit experți, autorități și companii, punând accent pe inovație, sustenabilitate și economia circulară ca vector de dezvoltare economică și strategică.