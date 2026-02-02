Într-un colț fragil al Pământului, obiectele care ne-au însoțit o mare parte din timp (telefoane, frigidere, cabluri) nu dispar pur și simplu. Dacă nu ne îndreptăm privirea responsabil asupra lor, ele vor rămâne în sol, în apă, în aer. Și atunci apare întrebarea: cum putem avea grijă, în mod real, de mediul înconjurător într-o lume a tehnologiei accelerate? În acest context, RedPoint participă activ la dezbaterile privind Circular Economy Act și noul cadru de funcționare pentru OTR-uri. Ne aflăm într-un moment-cheie în care Europa trece de la planuri și strategii la implementare efectivă prin Circular Economy Action Plan (Cadrul european pentru economia circulară). Schimbarea nu mai este doar o direcție teoretică. Ea devine practică și gestionabilă pentru cei care aleg să se adapteze corect și la timp.

În spatele marilor schimbări nu stau doar reglementări și termene-limită, ci și oameni și organizații care aleg să se implice activ în modelarea direcției. Tranziția către economia circulară se construiește prin dialog, expertiză și participare reală.

De aceea, RedPoint își propune să contribuie la această schimbare reală cu un impact major asupra sănătății mediului în care trăim. Prin administratorul companiei, Mihai Bogdan Giubega, RedPoint a fost prezent la dezbaterile legate de pachetul de reglementări și măsuri asociate Circular Economy Action Plan, cu etape majore de implementare începând cu 2026. Aceasta este o etapă esențială în calendarul european al tranziției către economia circulară, precum și în dialogurile strategice din cadrul Critical Raw Materials Alliance. În cadrul acestora, se discută viitorul resurselor critice și al valorificării lor responsabile. Valorificarea schimbă, de fapt, deznodământul întregii povești. ,,Deșeurile” nu mai reprezintă acum sfârșitul, ci începutul unui nou ciclu de viață. Un ciclu de viață pe care îl putem crea doar într-un cadru care conferă structură, claritate și angajamente ferme.

În acest context de transformare accelerată și decizii cu impact pe termen lung, vei afla ce aduce nou Circular Economy Act 2026, cum se schimbă regulile în reciclarea DEEE, ce înseamnă aceste schimbări pentru producători, colectori și reciclatori.

Este un moment unic în care suntem invitați să ne regândim rolul în această economie. E o invitație la a înțelege că reciclarea de calitate nu este doar o obligație, ci o sămânță de regenerare economică și de grijă pentru generațiile care vin după noi. Reciclarea de calitate înseamnă, de fapt, o oportunitate economică reală.

Există momente în care schimbarea devine o direcție clară de parcurs. Tranziția către economia circulară este unul dintre aceste momente. Nu este o tendință trecătoare și nici un val de reglementări izolate. Aceasta este, mai degrabă, o reconfigurare profundă a modului în care folosim resursele, gestionăm deșeurile și construim viitorul industrial. În spațiul european, acest drum este deja trasat, iar ritmul lui devine tot mai concret. În acest context, RedPoint este la curent cu direcțiile stabilite prin Circular Economy Act și prin noul cadru aplicabil OTR-urilor.

Pentru că Circular Economy Action Plan intră în faza de implementare efectivă. Asta înseamnă trecerea de la strategie la aplicare: de la obiective generale la criterii tehnice, indicatori măsurabili și mecanisme de control funcționale. Pentru piața DEEE, acest pas marchează începutul unei etape de maturizare și de clarificare a responsabilităților pe întreg lanțul.

În acest moment schimbarea nu mai este opțională. Conformarea nu mai este doar un avantaj competitiv, ci un standard minim de funcționare. Vestea bună este că avem la dispoziție resursele necesare pentru a face această schimbare posibilă. Noile reglementări sunt însoțite de resurse concrete pentru adaptare. Vorbim despre: fonduri europene dedicate economiei circulare, programe de digitalizare și trasabilitate, scheme de sprijin pentru modernizarea infrastructurii și investiții în tehnologie.

E important să știm că tranziția este inevitabilă, dar este perfect gestionabilă. Mai ales pentru cei care aleg să înțeleagă din timp direcția, să investească în corectitudine operațională și să lucreze în parteneriat cu structuri specializate, precum un OTR solid. Adaptarea este o condiție esențială pentru o evoluție care să aibă cât mai multe efecte benefice pe termen lung.

În această etapă nouă de transformare, asistăm, de fapt, la o schimbare de sens. Este ca și cum busola sistemului de reciclare se recalibrează. Ea nu mai indică doar „colectează mult”, ci „recuperează bine, verificabil și valoros”. Economia circulară intră într-o fază de maturitate în care eficiența reală și calitatea proceselor devin mai importante decât volumul brut raportat.

Până acum, în multe sisteme, accentul a fost pus pe cantitate. Contau mai mult tonele colectate, procentele declarate, cifrele finale din raportări. Noul cadru european mută însă reflectorul pe valoarea reală recuperată din fluxurile DEEE. În acest caz, e important să arăți că materialele reintră corect în circuit, că resursele critice sunt extrase, că procesele sunt curate și trasabile cap-coadă.

DEEE devine astfel resursă economică strategică. Vorbim despre metale rare, componente valoroase, materiale care reduc dependența de extracție primară și presiunea asupra mediului. Din această perspectivă, deșeul nu mai este finalul poveștii. Vorbim, de fapt, despre începutul unui nou ciclu de valoare. Astfel, trasabilitatea și calitatea devin criterii-cheie de urmat în acest proces. De asemenea, performanța și valoarea sunt acum prioritare.

Accentul se mută clar:

de la cantitate → la valoare recuperată,

de la cost minim → la performanță demonstrabilă,

de la raportare formală → la trasabilitate verificabilă.

Astfel, se creează un mecanism de încredere. Pentru industrie, pentru autorități, pentru finanțatori. Este modul prin care sistemul devine credibil și stabil. Iar această nouă „busolă comună” ajută toți actorii: producători, colectori, reciclatori, OTR-uri. Astfel, cu toții se îndreaptă în aceeași direcție: mai puțină risipă, mai multă valoare, mai multă responsabilitate reală.

La nivel european, economia circulară este deja un angajament ferm. La nivel național, însă, ea devine realitate abia în momentul în care principiile mari se traduc în reguli concrete, controale aplicate și practici operaționale zilnice. Pentru România, Circular Economy Action Plan nu înseamnă doar aliniere la o strategie europeană, ci o recalibrare a modului în care funcționează întregul ecosistem DEEE. Este vorba despre implementarea unui proces concret: de la raportare la verificare, de la colectare la valorificare. În dialogurile despre Circular Economy Act și implementarea planului circular, unde RedPoint participă activ ca actor din zona OTR, accentul cade pe transformarea obiectivelor UE în criterii operaționale naționale.

Unul dintre cele mai importante lucruri care se schimbă este modul în care vor fi realizate controalele. Verificările nu se vor mai concentra predominant pe documente declarative, ci pe fluxurile reale de materiale și pe destinația efectivă a acestora. Se va urmări mai atent dacă deșeurile electrice și electronice colectate ajung cu adevărat în instalații conforme. De asemenea, se va analiza dacă sunt tratate corect și dacă materialele valoroase sunt recuperate la randamente credibile.

În același timp, exporturile și așa-numitele „pierderi de sistem”, zonele gri unde trasabilitatea se rupe, vor fi mult mai strict monitorizate.

Pentru România, această etapă aduce și o oportunitate importantă: aceea de a construi un sistem DEEE mai transparent și mai stabil. Un sistem capabil să atragă finanțare, tehnologie și parteneriate regionale. Economia circulară nu mai este doar o obligație de mediu. Ea devine, de fapt, o infrastructură economică. De aceea, modul în care este implementată acum va influența competitivitatea pieței pe termen lung.

În noua arhitectură descrisă de Circular Economy Act, rolul OTR-urilor nu mai este doar administrativ. Acesta va fi de acum unul de structură-cheie în echilibrul sistemului. Schimbarea mută accentul de la simpla gestionare a obligațiilor la coordonare, verificare și construcție de performanță pe întreg lanțul DEEE. În acest context, RedPoint și zona OTR devin verigi active între industrie, operatori și autorități.

OTR-ul capătă un rol extins și mai vizibil în funcționarea reală a pieței:

devine garant de trasabilitate pe fluxurile de DEEE

acționează ca intermediar tehnic între industrie și autorități

funcționează ca punct de coerență între raportare și realitate operațională

susține trecerea de la conformare formală la performanță verificabilă

Într-adevăr, odată cu acestea, și responsabilitatea crește. Însă, OTR-urile primesc pârghii mai clare pentru a construi calitate în sistem:

criterii mai ferme de selecție a partenerilor

mecanisme de verificare mai profunde

contractare orientată spre randament real

capacitate mai mare de a susține operatorii performanți

În acest caz, OTR-ul dobândește rolul unui arhitect de încredere operațională.

Pentru producători, schimbările sunt vizibile. Economia circulară nu mai este doar o temă de sustenabilitate, ci devine criteriu economic direct. Noul cadru asociat Circular Economy Act și evoluției sistemului OTR schimbă modul în care sunt evaluate produsele puse pe piață. RedPoint, prin participarea la dezbateri, a observat această schimbare de paradigmă. Nu privim doar la funcționalitate și preț, ci și la durată de viață, reparabilitate și potențial real de reciclare. Accentul se mută dinspre volum spre calitatea concepției.

Responsabilitatea Extinsă a Producătorului (EPR) devine mai fin calibrată și mai diferențiată:

contribuțiile nu vor mai fi uniforme

eco-modularea va influența costurile de conformare

produsele ușor de reparat și reciclat vor fi avantajate

designul durabil devine criteriu economic, nu doar etic

Se conturează stimulente concrete pentru producătorii care investesc în circularitate:

design reparabil și modular

produse cu durată de viață mai mare

integrarea materialelor reciclate în fabricație

reducerea componentelor greu valorificabile

În același timp, apar și oportunități reale de sprijin și dezvoltare:

acces mai bun la scheme de finanțare

participare în proiecte pilot

eligibilitate crescută pentru programe europene

parteneriate operaționale mai stabile în lanțul DEEE

De aici, putem desprinde un mesaj-cheie. Un produs al viitorului ar trebui gândit având perspectiva unei durate de viață mai mare. Accentul cade pe utilizarea materialelor reciclate și pe acele produse care ,,pot avea mai multe vieți”. Mesajul este unul definitoriu: produsul viitorului nu este doar performant, ci este gândit să poată avea mai multe vieți.

Lanțul economiei circulare începe, în mod real, din punctul de colectare. Acolo unde un echipament iese din uz și intră în circuitul de valorificare. Atunci se decide, de fapt, dacă resursa va fi salvată sau pierdută. În noul cadru operațional asociat Circular Economy Act, susținut în dezbateri și de RedPoint în zona OTR, colectarea devine o activitate mult mai structurată, mai vizibilă și mai verificată.

Atenția nu mai cade doar pe cantitatea preluată, ci pe calitatea fluxului și pe dovada traseului complet:

trasabilitatea devine obligatorie, cap-coadă

raportarea va fi tot mai mult digitală

documentarea fluxurilor devine criteriu de eligibilitate

corelarea cantităților cu destinația reală va fi verificată

Colectarea informală va fi progresiv limitată, iar piața se va așeza în jurul operatorilor conformi:

scade toleranța pentru zonele gri

cresc cerințele de transparență

parteneriatele contractuale devin mai stabile

colaborarea cu OTR-uri devine pivot operațional

Pentru colectorii care investesc în modernizare, apar oportunități concrete:

finanțări pentru echipamente și infrastructură

proiecte regionale de colectare organizată

sprijin pentru digitalizare și monitorizare

integrare în rețele stabile coordonate de OTR-uri

În economia circulară care prinde contur prin Circular Economy Act, se schimbă complet perspectiva. Reciclarea este evaluată prin lentile diferite. Ne uităm nu doar la capacitatea de procesare, ci și la calitatea rezultatelor. Criteriile de evaluare se schimbă. În acest cadru discutat la nivel european și în dialogurile la care participă și RedPoint în zona OTR, reciclarea intră într-o etapă de rafinare tehnică și de validare a randamentului.

Accentul se mută clar spre performanță măsurabilă:

randamente reale de recuperare

dovada materialelor extrase

calitatea fracțiilor rezultate

corelarea intrărilor cu ieșirile procesate

reciclarea avansată devine direcție strategică, nu nișă:

investiții în tehnologie modernă

linii de procesare specializate

recuperarea metalelor valoroase și critice

integrarea fluxurilor (DEEE + baterii + metale)

Pentru operatorii performanți se deschid oportunități concrete de dezvoltare:

contracte pe termen lung

fluxuri mai stabile prin parteneriate OTR

acces la fonduri europene

poziționare regională ca hub de procesare

De aceea, RedPoint încurajează o reciclare a viitorului. Una mult mai precisă, verificabilă și orientată spre valoare recuperată. O reciclare care poate oferi oportunități și noi instrumente de valorificare a resurselor.

Tranziția către economia circulară aduce cu sine numeroase oportunități și mecanisme concrete de sprijin. Odată cu implementarea cadrului circular, apar linii dedicate de finanțare și programe care susțin adaptarea tehnologică și operațională a actorilor din lanțul DEEE. Există 3 piloni fundamentali în acest sens susținuți în mod activ și de RedPoint: modernizare, digitalizare și creșterea performanței reale.

Principalele instrumente de sprijin vizează:

fonduri europene dedicate economiei circulare

programe pentru digitalizare și trasabilitate

finanțări pentru reciclare avansată

sprijin pentru infrastructură de colectare

modernizarea instalațiilor existente

proiecte demonstrative și pilot

OTR-urile pot avea rol de sprijin operațional în acest proces:

facilitează accesul la informație

agregă nevoi și proiecte

orientează eligibilitatea tehnică

În noul cadru circular, controlul devine un mecanism de așezare sănătoasă a pieței. Verificările coerente și criteriile unitare sunt esențiale pentru a proteja operatorii corecți și pentru a reduce concurența neloială bazată exclusiv pe cost minim. RedPoint, analizând direcțiile generale susținute la nivel de sistem, observă că în viitor vom vorbi despre:

controale coerente și comparabile

criterii unitare de evaluare

verificarea fluxurilor reale, nu doar a documentelor

corelarea controlului cu obiectivele economiei circulare

adaptarea la realitățile din teren

Toate acestea vor avea la bază un dialog permanent între autorități și industrie, ceea ce va permite o evoluție firească în acest cadru complex.

Perioada 2026–2027 marchează trecerea de la ajustare la accelerare. Sistemul se va compacta, cerințele vor deveni mai precise, iar diferența dintre operatorii conformi și cei superficiali va fi tot mai vizibilă. RedPoint consideră că prin acest proces piața intră într-o etapă de maturizare și filtrare prin performanță.

Iată care sunt tendințe așteptate în viitorul apropiat:

creșterea cerințelor de raportare

digitalizare accelerată a trasabilității

consolidarea pieței prin selecție de performanță

contractare mai stabilă cu operatorii validați

acces preferențial la finanțare pentru actorii conformi

În spatele fiecărui sistem care funcționează corect există o structură de legătură. Cu alte cuvinte, un mecanism care traduce regulile în practică și interesele diferite într-un cadru comun. În implementarea economiei circulare, acest rol revine către OTR. În noul cadru definit de Circular Economy Act, OTR-ul nu mai este doar un administrator de obligații. În schimb, acesta devine un actor de echilibru între industrie, operatori și autorități. Altfel spus, un constructor de coerență operațională. În această arhitectură, RedPoint își asumă rolul de facilitator activ al tranziției.

Acest lucru aduce cu sine un dialog constant între producători, colectori, reciclatori și instituții de control. Iar, pe de altă parte, implică și traducerea obiectivelor europene în cerințe tehnice clare și crearea unui cadru de predictibilitate într-o perioadă de reglementare dinamică.

OTR-ul devine punctul în care limbajul legislativ este convertit în reguli aplicabile și procese verificabile. El ajută industria să înțeleagă nu doar ce trebuie făcut, ci cum se face corect și sustenabil. Prin criterii transparente de selecție, prin contractare stabilă și prin promovarea bunelor practici, OTR-ul susține actorii care investesc real în performanță.

Tot aici se consolidează rolul de garant al trasabilității și al performanței: urmărirea fluxurilor DEEE pe întreg lanțul, verificarea coerenței dintre cantitățile declarate și rezultatele reale, condiționarea accesului la fluxuri de respectarea regulilor de trasabilitate.

În acest nou format, OTR devine și catalizator de investiții. Nu vorbim despre o finanțare directă, ci despre orientare, prioritizare și stabilitate contractuală, aspecte deosebit de importante. Prin agregarea nevoilor industriei și facilitarea accesului la finanțări europene și naționale, el ajută proiectele bune să prindă formă și continuitate.

Un aspect esențial în noua etapă a economiei circulare este repoziționarea OTR-ului ca partener al industriei. Acesta nu are rolul unui organism sancționator, ci devine o structură de sprijin pentru conformare reală. OTR-ul funcționează ca aliat al actorilor corecți, ca promotor al investițiilor pe termen mediu și lung. De asemenea, acesta este și un susținător real al proiectelor care cresc valoarea recuperată din DEEE.

OTR-ul devine un actor de echilibru între interesele economice ale industriei și obiectivele de politică publică, iar această abordare se va reflecta în:

contracte mai stabile cu operatorii performanți

criterii de selecție clare și transparente

susținerea tehnologiilor cu randament real

promovarea standardelor ridicate de procesare

continuitate operațională pentru partenerii conformi

În același timp, OTR-ul mai are un rol deosebit de necesar în acest sens. Acesta este un facilitator al tranziției, dar și un garant al echilibrului și al corectitudinii în piață. Economia circulară nu poate funcționa pe termen lung într-un mediu distorsionat de practici neloiale sau de competiție bazată exclusiv pe cost minim și raportări superficiale.

De aceea, rolul OTR include:

semnalarea disfuncționalităților de sistem

facilitarea dialogului între producători, colectori, reciclatori și autorități

susținerea controalelor coerente

sprijin pentru aplicarea unitară a regulilor

protejarea operatorilor care investesc corect

fermitate față de neconformare

RedPoint crede cu tărie că economia circulară este o formă de maturizare colectivă. Un mod prin care împreună putem schimba, în mod concret, mediul din jurul nostru. Toate aceste schimbări pornesc, de fapt, de la un cuvânt-cheie: responsabilitate. Responsabilitatea este singura capabilă să mențină echilibrul, să construiască punți și rezultate vizibile în timp.

Pentru a putea proteja cu adevărat mediul înconjurător, avem nevoie mai mult ca oricând de responsabilitate. Un angajament ferm înseamnă: sprijin activ pentru cei care construiesc corect și aplicare fermă a regulilor acolo unde acestea sunt încălcate. Tranziția către economia circulară presupune, de fapt, o responsabilitate comună și o colaborare structurată. De aceea, OTR-ul devine un partener activ al industriei, un sprijin pentru actorii conformi și un promotor real al bunelor practici.

Adevărul este că nu putem continua să tratăm resursele ca pe ceva infinit, iar consecințele ca pe ceva foarte îndepărtat. De aceea, avem nevoie de un ecosistem bine gândit, structurat și clar care să funcționeze. Asta aduce Circular Economy Act, o nouă etapă de funcționare a sistemului DEEE. Desigur, aceasta implică constrângeri și reguli mai ferme. Însă toate acestea ne oferă un dar rar: o oportunitate economică reală, o șansă de a construi o piață mai curată, mai corectă, mai performantă. O piață în care valoarea poate fi, cu adevărat, regenerată.

În acest peisaj în schimbare, rolul OTR este acela de a menține echilibrul, de a crea punți și transforma obligația în parcurs ghidat. Iar implicarea RedPoint în dezbateri, în dialoguri strategice și în construcția mecanismelor de conformare este fundamentală. Orice schimbare, începe prin studiu temeinic și învățare continuă. Orice proces se construiește prin informații corecte și dedicare constantă.

Sistemul DEEE din România se află în fața unei alegeri decisive: să rămână defensiv sau să devină competitiv regional. Diferența o vor face colaborarea, transparența și investiția reală în performanță.

Protejarea mediului nu ar trebui să fie doar o expresie pe care o folosim adesea în discursuri. Acum avem ocazia, mai mult decât oricând, să o transformăm într-un proces real și structurat. Protejarea mediului este, de fapt, o decizie zilnică. Iar atunci când regulile, tehnologia și valorile lucrează împreună, totul se schimbă.