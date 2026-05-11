Ilie Bolojan a criticat dur felul în care funcționează sistemul care blochează modernizarea rețelei de energie din România. El a spus că o ordonanță importantă, care trebuia să rezolve problema, s-a blocat între Guvern și Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache.

Bolojan a explicat la „Digi24” că ordonanța urma să îi oblige pe investitorii din energie să demonstreze că au bani și proiecte reale înainte să rezerve loc în rețea. Deși Guvernul aprobase documentul, acesta s-ar fi blocat în birocrație chiar înainte de avizul final.

El a declarat că situația a fost foarte ciudată și că documentul a rămas „în aer”. A adăugat că, dacă ar fi vrut să fie răutăcios, ar fi spus că totul a fost făcut intenționat, dar pentru că nu are dovezi, poate spune doar că modul în care a acționat Consiliul Legislativ a făcut imposibilă emiterea ordonanței.

Potrivit lui Bolojan, problema principală este că există multe proiecte speculative. Unele firme obțin aprobări pentru conectarea la rețea fără să aibă intenția reală de a construi ceva. Astfel, ele ocupă capacitatea rețelei și îi blochează pe investitorii serioși.

El a mai spus că investitorii care chiar vor să construiască ajung să plătească sume mult mai mari pentru extinderea rețelei, deoarece capacitatea disponibilă apare deja ca fiind ocupată de aceste proiecte „de fațadă”.

Bolojan a explicat că multe dintre aceste proiecte nu au nimic concret în spate și că nu au avansat ani întregi. În opinia lui, prin aprobările acordate acestor proiecte, accesul în rețea a fost blocat pentru cei care chiar voiau să investească. El a mai spus că miza financiară este uriașă și că oamenii care profită de această situație se pot mobiliza foarte puternic.

„A fost o chestiune foarte stranie. E în aer. Dacă aș fi răutăcios, aș spune că a fost o acțiune premeditată, dar neavând o astfel de probă, spun doar că abordarea Consiliului a făcut ca documentul să nu mai poată fi emis. Sunt proiecte de tip speculativ. Se vede că nu au nimic în spate și nu au evoluat ani de zile. Noi, emițând documentații pentru ele, am blocat accesul în rețele pentru cei care ar vrea să facă cu adevărat ceva. Mizele financiare sunt foarte mari și, pentru o astfel de situație, mobilizarea celor care profită poate fi extremă”, a declarat Bolojan.

Bolojan a avertizat că românii nu vor avea energie mai ieftină dacă sistemul energetic nu va fi curățat și dacă nu se vor face investiții mari în stocarea energiei. El a spus că sistemul a ajuns să funcționeze greșit și că există multă iresponsabilitate în zonele unde se iau deciziile.

Potrivit lui, prețurile la energie nu vor scădea dacă accesul în rețea nu va fi deschis pentru proiectele serioase și dacă nu vor exista mai multe capacități de stocare.

Bolojan a explicat că România pierde multă energie produsă la prânz, când prețurile sunt mici, iar seara ajunge să plătească foarte mult pentru energie, deoarece nu există suficiente sisteme de stocare.