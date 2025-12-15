Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața comunității de români din Finlanda, că privește cu optimism evoluția României, chiar dacă pe termen scurt sunt vizibile tensiuni economice și probleme serioase în funcționarea Justiției.

Nicușor Dan a arătat că, dacă România este privită pe termen lung și comparativ cu statele din regiune care nu au avut acces la Uniunea Europeană în urmă cu două decenii, se observă un progres clar și o maturizare a societății. În opinia sa, acest parcurs nu poate duce decât spre consolidare și dezvoltare. Președintele a transmis românilor din Finlanda deschiderea sa pentru dialog și dorința de a lucra împreună pentru binele țării.

Șeful statului a subliniat că dificultățile actuale nu trebuie ignorate, dar nici transformate într-o imagine permanent negativă a României.

„Vă transmit deschidere și optimismul meu cu privire la România. Dacă privim pe termen scurt, vedem oscilații mari – popor latin, emoțional, de la agonie la extaz distanța e scurtă. Dacă privim însă pe termene mai lungi și în comparație cu vecini de-ai noștri, care n-au avut oportunitatea de a intra în UE, acum 20 de ani, când am intrat noi, vedem un progres și vedem o maturizare a societății, care nu poate să ducă decât înainte. Vreau să vă transmit optimismul meu și dorința de a lucra împreună pentru binele acestei țări”.

Înainte de plecarea din România, Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care funcționează Justiția. Președintele a precizat că împărtășește preocupările exprimate de societate și consideră că problemele semnalate sunt serioase, dar pot fi rezolvate.

El a explicat că, în limitele atribuțiilor constituționale, va acționa pentru apărarea independenței Justiției și a statului de drept. Nicușor Dan a subliniat că statul de drept nu este negociabil și că respectul României pe plan extern depinde, înainte de toate, de existența unor instituții corecte, credibile și funcționale în interiorul țării.

Președintele a mai arătat că obiectivele de politică externă și consolidarea instituțiilor interne nu se exclud, ci se susțin reciproc. În viziunea sa, securitatea statului român începe din interior, prin funcționarea corectă a Justiției și respectarea regulilor democratice.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. Securitatea statului începe din interior”, sublinia președintele României în mesajul postat pe Internet.

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda are loc în perioada 15–16 decembrie 2025. Pe 16 decembrie, la Helsinki, șeful statului român participă la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, unde sunt discutate teme legate de securitate, cooperare regională și stabilitate în contextul actual european.