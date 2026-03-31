România se află în prezent pe primul loc dintre cele opt state candidate la aderarea la OECD, potrivit declarațiilor lui Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României și coordonator național al procesului de aderare.

Oficialul a precizat că România a înregistrat un progres consistent în ultimele etape tehnice, reușind să finalizeze 23 din cele 25 de comitete necesare în procesul de evaluare. Acest rezultat plasează țara înaintea celorlalte state aflate în curs de aderare, provenind din Europa, America Latină și Asia de Sud-Est.

Potrivit coordonatorului național, acest avans este susținut de o voință politică constantă la nivelul instituțiilor-cheie ale statului, precum Președinția, Guvernul și Parlamentul, dar și de implicarea mediului privat, considerat un actor esențial în implementarea reformelor.

„Mai avem de adoptat, în momentul în care este luată decizia de a adera, acordul de aderare pe care trebuie să-l adopte Parlamentul. Dar am avansat bine, în clipa de faţă suntem pe primul loc din cele opt ţări despre care vă vorbeam, pentru că a existat voinţă politică la toate nivelurile: preşedinte, prim-ministru, mai mulţi prim-miniştri, Parlament. De asemenea, am avut parte de susţinere puternică. Ca să nu mai vorbesc despre mediul privat, pentru că mediul privat pentru noi este principalul susţinător şi cel care a înţeles din prima ce înseamnă această aderare la OCDE. De fapt, românilor le va fi mai bine după ce vom adera, companiilor le va fi mai bine, mediului academic, sindicatelor. Nu pot să spun că este cineva care ar fi spus că aderarea la OCDE este ceva în care România nu trebuie să se implice. Noi, din 2004 încercăm să intrăm în această organizaţie care este denumită şi Clubul Ţărilor Bogate, dar aş prefera să-i spun Clubul Democraţiilor Dezvoltate. România reuşeşte să fie totuşi pe primul loc dintre cele opt ţări. Suntem cei care am încheiat cele mai multe capitole, cele mai multe comitete pentru aderare, adică 23 din 25. Mai sunt două şi sperăm să le încheiem în perioada următoare”, a punctat Niculescu, la o conferinţă pe teme de concurenţă.

În cadrul procesului de aderare, România a adoptat peste 100 de recomandări formulate de OECD. Acestea au fost transpuse în legislație, politici publice și norme instituționale, vizând modernizarea administrației și creșterea transparenței.

Printre cele mai importante măsuri se numără reformarea sistemului de pensii din Pilonul II, introducerea registrului unic al transparenței intereselor și reglementarea „pantouflage”-ului (fenomenul trecerii din sectorul public în mediul privat), prin stabilirea unei perioade de interdicție de 12 luni pentru anumite funcții.

Luca Niculescu a subliniat că implementarea acestor schimbări nu a fost lipsită de dificultăți, unele măsuri fiind percepute ca sensibile din punct de vedere politic sau administrativ. Cu toate acestea, acestea sunt considerate esențiale pentru alinierea la standardele internaționale impuse de OCDE.

România este implicată în acest proces de aproximativ 20 de ani, iar obiectivul aderării rămâne o prioritate strategică.

În prezent, mai sunt două comitete de finalizat înainte de încheierea evaluărilor tehnice, iar autoritățile își exprimă încrederea că aceste etape vor fi depășite în perioada următoare.