Executivul pregătește modificări pentru angajații implicați în gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit unui document intrat în posesia Digi24, sporul de până la 40% din salariu ar urma să fie acordat doar în urma unor verificări lunare, care să demonstreze că obiectivele și activitățile aferente proiectelor au fost îndeplinite.

Conform proiectului elaborat la Palatul Victoria, în prezent, angajații care lucrează la proiecte europene beneficiază de o majorare salarială de până la 40%, acordată în funcție de calificativul obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale. Acest spor este menținut până la următoarea evaluare anuală a activității.

Guvernul propune însă schimbarea mecanismului de acordare a acestui beneficiu, astfel încât evaluările să fie realizate în fiecare lună. Potrivit proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 29/2018, noul sistem urmărește introducerea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a obiectivelor îndeplinite de personalul de specialitate.

Documentul precizează că evaluarea anuală va rămâne plafonul maxim pentru acordarea majorării salariale, însă ordonatorii de credite vor avea posibilitatea să verifice lunar dacă sporul prevăzut de art. 17 din Legea nr. 153/2017 este justificat de activitatea efectiv desfășurată în fiecare lună.

„Propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 are în vedere crearea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a obiectivelor realizate individual de personalul de specialitate. (…) Soluția propusă păstrează evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permite ordonatorului de credite să verifice lunar dacă majorarea salarială acordată conform art. 17 din Legea nr. 153/2017, este susținută de activitatea curentă efectiv realizată lunar”, reiese din proiect.

Cu două zile în urmă, Ilie Bolojan a anunțat, la TV, că există cazuri în care echipe întregi primesc sporul maxim de 40%, chiar dacă proiectele finanțate din fonduri europene au întârzieri. Bolojan a explicat că, deși plățile întârzie chiar și între trei și șase luni, angajații primesc în continuare sporul integral, ca și cum proiectele ar merge fără probleme.

Ulterior, prin intermediul rețelelor sociale, Bolojan a anunțat că acordarea sporului pentru fonduri europene va depinde de rezultate concrete, precum numărul dosarelor rezolvate, plățile deblocate și respectarea termenelor.