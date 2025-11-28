Ipsos a publicat concluziile unui studiu global privind serviciile de sănătate, care oferă o imagine detaliată asupra percepțiilor populației privind calitatea sistemelor de sănătate, provocările majore și gradul de conștientizare asupra noilor tratamente medicale.

Românii, nemulțumiți de calitatea serviciilor medicale

Potrivit raportului, doar 25% dintre conaționalii noştri consideră că sistemul de sănătate oferă servicii de bună calitate. În același timp, 70% cred că sistemul este suprasolicitat, iar 76% consideră că mulți cetățeni nu își permit asistență medicală de calitate. De asemenea, 6 din 10 respondenți consideră că sistemul de sănătate din România va rămâne la fel în următorii ani.

Costul tratamentului – 44%

Birocrație – 32%

Acces întârziat la tratament – 29%

Personal medical insuficient – 26%

Tratament de calitate slabă – 25%

Datele pentru 2025 arată clar că românii resimt presiunea unui sistem medical aflat în dificultate. Percepția generală este una de nemulțumire, alimentată de costul tratamentului, birocraţie și accesul greoi la tratament.

2 din 10 respondenți consideră că obezitatea este o problemă majoră în prezent, însă 6 din 10 cred că va deveni o provocare semnificativă în viitor. În acest context, 30% dintre respondenți au auzit de tratamentele de tip GLP-1, utilizate pentru pierderea în greutate. Procentul este mai mic decât în Polonia (41%), respectiv mai mare decât în Ungaria (19%).

Deși obezitatea nu este percepută ca o urgență în prezent de majoritatea românilor, datele arată o creștere semnificativă a preocupării pentru viitor. În acest context, tratamentele de tip GLP-1 încep să fie cunoscute, însă nivelul de informare rămâne limitat.

Principalele îngrijorări legate de sănătatea populației din România

În opinia participanților la studiu, cancerul (53%) și stresul (38%) reprezintă cele mai importante probleme de sănătate publică în România, în prezent. La ceva distanță urmează sănătatea mentală (21%), obezitatea (20%) sau drogurile (20%). Prin comparație cu media globală, românii sunt mai îngrijorați de cancer sau stres, în timp ce preocuparea față de sănătatea mentală este mult mai redusă.