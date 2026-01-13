Ministerul Finanțelor a anunțat că Alexandru Nazare a participat marți la sesiunea de evaluare din cadrul Comitetului pentru Analiza Economică și Dezvoltare (EDRC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), conducând delegația oficială a României.

Întâlnirea a avut loc la sediul OCDE de la Paris și a avut ca temă principală dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România aferent anului 2026, un document tehnic realizat periodic de organizație pentru fiecare stat evaluat.

Potrivit ministerului, Proiectul de Studiu Economic va include patru capitole ce acoperă evoluțiile macroeconomice recente, politicile sociale, provocările generate de schimbările climatice și măsurile pentru creșterea competitivității. Publicarea documentului este programată pentru primăvara acestui an.

În intervenția sa, ministrul Nazare a prezentat evoluțiile pozitive din economie și măsurile asumate pentru menținerea stabilității fiscal-bugetare, insistând asupra rolului studiului în procesul de ajustare structurală.

Declarațiile oficialului au subliniat obiectivul prioritar al României:

„Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE. Studiul Economic 2026 va fi unul dintre instrumentele de referință pentru ajustarea modelului nostru economic în vederea convergenței cu standardele Organizației. Am demonstrat că România a făcut munca necesară și a livrat rezultate care se văd deja în cifre. Evaluarea de astăzi de la Paris reprezintă un pas important pentru alinierea României la standardele globale de guvernanță, transparență și eficiență economică, oferind garanția că economia românească este pe o traiectorie de modernizare”.

Ministerul Finanțelor a precizat că dialogul tehnic cu EDRC va continua în următoarea perioadă, fiind necesare clarificări și completări pentru finalizarea studiului.

Delegația României prezentă la Paris a inclus, pe lângă ministrul Finanțelor, reprezentanți de nivel înalt din Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Banca Națională a României, precum și experți din instituțiile implicate în tematica EDRC.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar în iunie același an a fost adoptată Foaia de Parcurs, documentul care stabilește comitetele, domeniile și criteriile de evaluare.

În prezent, România este evaluată în cadrul a 25 de comitete de specialitate ale OCDE, responsabile de analizarea politicilor publice, cadrului legislativ și capacității administrative. Evaluările reflectă avansul realizat în adoptarea legislației necesare și adaptarea instituțiilor la standardele internaționale promovate de OCDE.