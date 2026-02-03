Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis că cetățenii așteaptă în mod legitim de la stat servicii publice rapide, corecte și eficiente, fără drumuri inutile și fără întârzieri birocratice.

Acesta a subliniat că respectul față de contribuabili se traduce prin eficiență administrativă și a dat asigurări că nu a abandonat angajamentele asumate anterior în privința modernizării aparatului public.

În perioada în care a ocupat funcția de ministru al Economiei, Radu Miruță a repus în funcțiune un proiect important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care fusese lăsat în stagnare, respectiv robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului.

Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect care nu generează vizibilitate publică imediată, dar care produce schimbări structurale în modul în care cetățenii interacționează cu administrația.

Radu Miruță a precizat pe Facebook că, la câteva luni de la relansarea proiectului, 240 de procese birocratice au fost deja selectate și urmează să fie automatizate în cursul acestei primăveri.

Totodată, 32 de instituții publice vor beneficia de proceduri interne mai rapide, ceea ce va conduce la un schimb de informații mai eficient și la răspunsuri mai clare pentru cetățeni.

Estimările indică faptul că automatizarea într-o singură instituție poate genera economii de peste 40.000 de ore de muncă manuală, timp ce va putea fi redirecționat către relația directă cu publicul.

În același timp, rata erorilor ar urma să scadă cu peste 75%, iar în unele situații chiar complet.

Radu Miruță a mai arătat că a analizat recent stadiul implementării proiectului alături de echipa Autorității pentru Digitalizarea României și de firmele implicate, nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul program, susținut printr-un memorandum adoptat de Guvern.

Acesta a admis existența unor întârzieri, dar a subliniat că direcția este una corectă și că modernizarea statului se realizează gradual, prin perseverență și colaborare între ministere.