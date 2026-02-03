Digitalizarea administrației din România a fost relansată prin PNRR, anunță Radu Miruță
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis că cetățenii așteaptă în mod legitim de la stat servicii publice rapide, corecte și eficiente, fără drumuri inutile și fără întârzieri birocratice.
Acesta a subliniat că respectul față de contribuabili se traduce prin eficiență administrativă și a dat asigurări că nu a abandonat angajamentele asumate anterior în privința modernizării aparatului public.
În perioada în care a ocupat funcția de ministru al Economiei, Radu Miruță a repus în funcțiune un proiect important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care fusese lăsat în stagnare, respectiv robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului.
Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect care nu generează vizibilitate publică imediată, dar care produce schimbări structurale în modul în care cetățenii interacționează cu administrația.
Automatizarea proceselor va genera beneficii directe pentru cetățeni
Radu Miruță a precizat pe Facebook că, la câteva luni de la relansarea proiectului, 240 de procese birocratice au fost deja selectate și urmează să fie automatizate în cursul acestei primăveri.
Totodată, 32 de instituții publice vor beneficia de proceduri interne mai rapide, ceea ce va conduce la un schimb de informații mai eficient și la răspunsuri mai clare pentru cetățeni.
Estimările indică faptul că automatizarea într-o singură instituție poate genera economii de peste 40.000 de ore de muncă manuală, timp ce va putea fi redirecționat către relația directă cu publicul.
În același timp, rata erorilor ar urma să scadă cu peste 75%, iar în unele situații chiar complet.
Radu Miruță a mai arătat că a analizat recent stadiul implementării proiectului alături de echipa Autorității pentru Digitalizarea României și de firmele implicate, nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul program, susținut printr-un memorandum adoptat de Guvern.
Acesta a admis existența unor întârzieri, dar a subliniat că direcția este una corectă și că modernizarea statului se realizează gradual, prin perseverență și colaborare între ministere.
Postarea integrală a demnitarului: Știu că așteptați de la statul român ceea ce este firesc într-o țară modernă
„Știu că așteptați de la statul român ceea ce este firesc într-o țară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile și fără răspunsuri întârziate. Știu că așteptați respect prin eficiență. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis.
Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alții: robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacționăm cu administrația publică.
Astăzi, câteva luni mai târziu, vă pot spune concret unde suntem: 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară. 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, veți primi răspunsuri mai clare și mai rapide, veți scăpa de drumuri inutile.
Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituție duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală – timp care poate fi redirecționat către relația directă cu cetățeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%.
Astăzi am revizuit împreună cu echipa ADR și cu firmele implicate în proiect stadiul implementării – nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul proiect pe care m-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern.
Mai sunt întârzieri, mai sunt pași de accelerat, dar suntem pe drumul corect. Evident, e o muncǎ de echipǎ și este important ca toate ministerele sǎ tureze motoarele.
Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunțăm. Eu unul nu renunț. Rămân implicat și determinat să livrez schimbările promise”, a scris pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naționale.
