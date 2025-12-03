Investiţia, finanţată de stat cu peste 190 milioane lei, are ca beneficiar principal Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) și este descrisă de oficiali ca un pas esențial pentru consolidarea locului României pe harta mondială a cercetării şi inovării.

„România deţine cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere şi să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic și să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoaşterii”, a declarat Cseke Attila la eveniment.

Centrul pentru Optică de Mare Putere va produce oglinzi și componente optice specializate, de dimensiuni medii și mari, necesare funcționării neîntrerupte și eficiente a sistemului laser de la ELI-NP. Fabricarea locală a acestor componente reduce costurile și timpii de producţie.

Tehnologiile de ultimă generaţie care vor funcționa aici, inclusiv finisaj nanometric, şlefuire fină, inspectare cu interferometrie, montaje și testări, sunt esențiale pentru activitatea de cercetare de vârf în fizică, materiale, energie şi tehnologii avansate.

Centrul va susţine infrastructura ELI-NP, care deţine unul dintre cele mai puternice sisteme laser din lume, o facilitate apreciată internaţional şi unică în Europa, capabilă să deschidă noi orizonturi în cercetarea fundamentală şi aplicată.

Ministrul a subliniat că proiectul nu reprezintă doar o investiţie în infrastructură, ci un angajament pe termen lung pentru viitorul cercetării şi inovaţiei în România și Europa.

„Proiectul … reprezintă nu doar o investiţie în infrastructură, ci şi un angajament ferm pentru viitorul cercetării ştiinţifice și inovării…” a spus el.

Prin realizarea acestui centru, România îşi afirmă ambiţia de a se număra printre țările care dezvoltă tehnologii de frontieră, ceea ce ar putea atrage investitori, parteneriate internaţionale și oameni de ştiinţă din toată lumea. În plus, centre ca acesta pot stimula cercetarea științifică de excelență și pot genera aplicații concrete — în medicină, energie, materiale avansate, industrie etc.

De asemenea, accesul la o infrastructură performantă poate influența pozitiv și sistemul de educaţie şi formare profesională în domenii de vârf, oferind studenţilor și cercetătorilor români oportunitatea de a lucra cu tehnologie de ultimă generaţie fără a părăsi ţara.

Lucrările de construcţie şi echipare a centrului au demarat; în următoarele luni se preconizează instalarea utilajelor şi pregătirea infrastructurii pentru producţia de componente optice.

Dacă totul decurge conform planului, Centrul pentru Optică de Mare Putere va deveni unul dintre pilonii principali ai ELI-NP, contribuind la securizarea funcţionării sistemului laser şi la extinderea paletei de experimente posibile, ceea ce ar putea transforma Măgurele într-un hub de cercetare şi inovaţie competitiv la nivel global.