Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat într-o conferință de presă că țara noastră colaborează constant cu Fondul Monetar Internațional. El a precizat că în 2025 au avut loc două vizite ale reprezentanților FMI în România.

Isărescu a explicat că este vorba despre un acord de politici și nu despre unul de finanțare. Potrivit acestuia, specialiștii FMI au venit cu recomandări privind ajustarea fiscală.

Guvernatorul a arătat că experții Fondului au sugerat o corecție fiscală care să aibă în centru impozitul progresiv și nu majorarea TVA. El a menționat însă că între timp s-a ajuns la o altă soluție și că reluarea discuției ar însemna redeschiderea pachetului fiscal.

Isărescu a spus că acordul cu Fondul este aproape permanent și că dialogul continuă constant.

„Avem un acord aproape permanent cu FMI. Am citit ce se spune prin presă şi trebuie să vă spun că şi în 2025 am avut două vizite. Acord, nu de finanţare, şi am să vă spun de ce nu avem acord de finanţare, ci un acord de politici. Deci ne-au sugerat anumite politici. Au şi ieşit aici, în faţa dumneavoastră. (…) Ei sugerau o corecţie fiscală, având în centru nu majorarea TVA-ului, ci un impozit progresiv. Dar mă opresc aici că s-a ajuns la altă soluţie, asta ar mai trebui să mai discutăm acum, să mai o luăm de la capăt cu pachetul fiscal. Deci acord cu Fondul este aproape permanent”, a explicat Isărescu.

Guvernatorul a explicat și motivul pentru care România nu are un acord de finanțare cu FMI. El a arătat că Fondul intervine atunci când o țară nu mai are rezerve sau nu mai are acces la piețele de capital.

În cazul României, această situație nu se aplică. Isărescu a precizat că țara noastră are în continuare acces deschis la piețele internaționale de capital.

De asemenea, el a menționat că România dispune de rezerve financiare, ceea ce elimină necesitatea unui acord de împrumut.

„Fondul vine şi te ajută dacă nu ai rezerve sau nu ai acces la pieţele de capital. Nu este cazul. România încă are acces deschis la pieţele de capital”, a transmis Isărescu.

Guvernatorul a adăugat că reprezentanții FMI ar putea reveni în România în următoarele săptămâni. El a arătat că vizita ar putea avea loc în primăvară și că, ulterior, oficialii Fondului își vor prezenta public punctul de vedere asupra situației economice din România.