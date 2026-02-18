România se află în centrul unui proces complex de reforme economice și instituționale, menite să faciliteze aderarea țării la OCDE. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program de reformă al României, chiar dacă acesta nu este prezentat public într-un mod detaliat.

”Vă mărturisesc că am citit aşa, dar nu foarte în profunzime programul de relansare. Eu cred că, vorbind despre o relansare, în măsura în care continuă reformele, şi apropo că nu mai ştiu ce înseamnă reformă, intrarea în OCDE este cel mai important program de reformă al acestei ţări. Nu îl prezintă nimeni. Discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva. Aderarea României la OCDE reprezintă cel mai important program de reforme al țării, potrivit guvernatorului Mugur Isărescu. Procesul, început în 2022, implică implementarea a peste 270 de instrumente juridice și politici interne, fiind un pas esențial pentru relansarea economică, atragerea fondurilor europene și creșterea încrederii investitorilor. ”, a afirmat guvernatorul BNR.

Acesta a menționat că succesul depinde de continuarea reformelor și de atragerea fondurilor europene, care reprezintă un instrument eficient de relansare economică, fără a crește semnificativ datoria publică.

”Şi apoi, atragerea banilor europeni ca metodă de relansare nu ne costă mult din punct de vedere al datoriei, o parte sunt fonduri grant, dobânzile nu sunt mari, sunt mici şi asigură finanţarea. Noi umblăm ca şi plimbatul prin lume după bani. Să ştiţi că nu dă bine. Mai ales dacă umbli şi te mai şi poticneşti aşa, când negociezi. Deci cam ăsta ar fi un program foarte solid de relansare şi el trebuie pus în practică. Acum partidele politice îşi protejează electoratul şi mai multe atât nu pot să spun. Că nu intrăm în politică noi, de-aici. Sau încercăm să nu intrăm”, a mai declarat Mugur Isărescu.

Procesul de aderare la OCDE a început oficial pe 25 ianuarie 2022, când Consiliul OCDE a invitat șase state candidate – România, Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru – să confirme atașamentul față de valorile și standardele organizației. În iunie 2022, Consiliul ministerial a aprobat Foaia de parcurs pentru România, stabilind pașii concreți pentru aderare.

Pentru a deveni membră OCDE, România trebuie să se supună evaluării a 25 de comitete sectoriale și să implementeze peste 270 de instrumente juridice și de politici interne. Până în prezent, țara a obținut 20 de avize, demonstrând progres semnificativ, dar și provocările rămase.

Mugur Isărescu a subliniat că succesul nu depinde doar de deciziile politice, ci și de implementarea reformelor structurale și a strategiilor economice coerente, care pot transforma aderarea la OCDE într-un catalizator de creștere economică durabilă.