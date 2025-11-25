Nicușor Dan a explicat că inteligența artificială va deveni un element esențial pentru siguranța națională. A afirmat că România are atuuri importante, dar că acestea pot fi valorificate doar prin colaborare între instituții.

Președintele a spus că securitatea globală s-a schimbat și că o componentă esențială o reprezintă zona hibridă. El a menționat că războaiele se desfășoară acum și în spațiul cibernetic și că apărarea suveranității include și această dimensiune.

Președintele a comentat și fenomenul dezinformării. A spus că România trece prin astfel de campanii în prezent. A precizat că problema nu mai este electorală, ci afectează democrația și încrederea în instituții. Conform președintelui, statul trebuie să își dezvolte instrumentele pentru a garanta o comunicare corectă și coerentă.

El a spus că România are resurse, voință și competență în zonele tehnice, dar că lipsește colaborarea între structuri. A afirmat că această lipsă afectează guvernanța statului și capacitatea instituțiilor de a reacționa unitar.

„Inteligența artificială o să devină esențială. Suntem obligați să ne dezvoltăm. Din fericire avem niște atuuri pe care dacă colaborăm o să reușim să le fructificăm. Securitatea e schimbată la nivel global. Partea hibridă este esențială. Războaiele se poartă și în spațiul cibernetic. Suveranitatea unui stat se apără și în spațiul cibernetic. Dezinformarea – avem o campanie în zilele astea, o vedem și acum. Nu mai e o problemă electorală, cine câștigă, ci ține de democrație și de încrederea în mecanisme democratice. Aici, din nou, statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente în care să garanteze o comunicare. Avem o necesitate, o voință pe mai multe paliere, competență. Ce lipsește? Colaborarea între toate aceste structuri. (…) Lipsește partea de guvernanță în statul român”, a spus Dan.

Nicușor Dan a participat marți la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat la Palatul Cotroceni sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Evenimentul reunește lideri internaționali care au contribuit la modernizarea administrațiilor publice din alte state și decidenți români implicați în transformarea digitală. Au fost prezenți și europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepremierul Oana Gheorghiu și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurcă.

Printre invitații străini s-au aflat Toomas Hendrik Ilves, fost președinte al Estoniei și autor al unuia dintre cele mai avansate modele de stat digital din lume, și Janusz Cieszynski, fost ministru al Digitalizării în Polonia. Miniștrii Economiei, Digitalizării, Investițiilor și Finanțelor au participat la discuțiile privind rolul digitalizării în creșterea competitivității economice și consolidarea încrederii în instituțiile publice.

Organizatorii au transmis că summitul reprezintă un apel la responsabilitate colectivă între stat, mediul privat, mediul academic și societatea civilă. Ideea principală a fost că digitalizarea administrației reprezintă capacitatea statului de a răspunde eficient nevoilor cetățenilor și nu doar adoptarea unor tehnologii noi.

În cadrul evenimentului a fost prezentat și Studiul Edge Institute x AtlasIntel, care arată gradul de încredere al românilor în procesele de digitalizare a statului, zonele considerate prioritare și așteptările populației de la administrația digitală în următorii ani.