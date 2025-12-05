Vineri, 5 decembrie, Executivul a dat undă verde unei Ordonanțe de Urgență ce creează infrastructura juridică necesară pentru implementarea investițiilor strategice din sectorul național de apărare. Măsura acoperă și proiectele sprijinite prin programul european SAFE, prin care România beneficiază de un total de 16,68 miliarde de euro, conform informațiilor transmise de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Conform datelor transmise de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), României îi revin fonduri totale de 16,68 miliarde de euro prin acest program. Noul act normativ deschide posibilitatea lansării unor proiecte menite să consolideze capacitățile interne de producție și servicii din domeniul apărării, aceste investiții fiind considerate de interes public și strategic.

Ordonanța este concepută pentru a accelera procedurile de avizare și pentru a permite utilizarea terenurilor scoase din circuitul agricol atunci când nevoile de securitate o impun. În plus, statul primește instrumente clare pentru a proteja interesele esențiale de securitate, inclusiv în situațiile în care deține pachetul majoritar de acțiuni în companii din domeniul apărării.

Un element important al noii reglementări este introducerea unui mecanism care permite folosirea fondurilor existente în conturile societăților de apărare pentru plata TVA aferentă investițiilor. În trecut, imposibilitatea achitării TVA din aceste conturi a blocat demararea unor proiecte importante.

Finanțarea investițiilor va putea proveni atât din bugetul de stat, sub forma unor aporturi la capitalul social, cât și din fonduri europene dedicate. Statul își poate ajusta participația în funcție de contribuția financiară adusă fiecărui proiect.

Pentru companiile care doresc să beneficieze de prevederile ordonanței sunt impuse condiții stricte: acestea trebuie să dețină statut strategic și să fie monitorizate de MEDAT. Proiectele vor necesita avizul CSAT pentru garantarea protejării intereselor de securitate, precum și avizarea CEISD pentru respectarea normelor privind investițiile străine directe. Investitorii privați implicați trebuie să demonstreze experiență în domeniu, capacitate tehnică și financiară adecvată, deținerea licențelor necesare și a know-how-ului cerut, urmând totodată să parcurgă proceduri de verificare specifice informațiilor clasificate.

În situația în care un investitor se retrage, operatorul economic va beneficia de un drept de preemțiune asupra acțiunilor, evaluarea acestora fiind realizată de un expert ANEVAR. Toate investițiile realizate în baza ordonanței vor fi integrate în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare și vor trebui menținute operaționale pe întreaga durată a proiectului.

Dacă asocierea încetează, capacitățile existente sau aflate în curs de realizare vor trece în proprietatea statului, pentru a garanta continuitatea unor activități considerate critice pentru securitatea națională.