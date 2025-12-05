Guvernul Bolojan a reușit să scadă accelerat consumul în România, avertizează Radu Georgescu
Analistul economic Radu Georgescu acuză Guvernul Bolojan că a reușit să reducă accelerat consumul în România, menționând că datele publicate pentru octombrie 2025 ne arată o scădere de 4,6% față de aceeași lună a anului precedent, iar la alimente scăderea a fost chiar mai mare, de 7%.
Georgescu a remarcat că această scădere accelerează, având în vedere că în august și septembrie consumul scăzuse cu 2%. Potrivit lui, în ultimii 14 ani, consumul scăzuse o singură dată, în aprilie 2020, în timpul stării de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, când economia era închisă. El a precizat, pe Facebook, că, de această dată, nu există nicio stare de urgență, iar efectul este doar al Pachetului 1 de măsuri economice impuse de Guvern în august 2025.
„Guvernul Romaniei a reusit un miracol
A reusit ce parea imposibil
Ceva ce nu a reusit nici macar frica de razboiul din Ucraina
Nici macar anularea alegerilor
Nici macar bau-baul ca Romania va fi trecuta la Junk
Doamnelor, Domnilor si Domnisoarelor, Guvernul Romaniei a reusit sa scada accelerat consumul in Romania !!
Azi s-a publicat consumul pe octombrie 2025
In octombrie 2025 consumul a scazut cu 4,6% fata de octombrie 2024!!!
La alimente scaderea este si mai mare, 7% !!!
Scaderea consumului accelereaza
In august si septembrie consumul scazuse cu 2%
In ultimii 14 ani o singura data a scazut consumul in Romania
In aprilie 2020 cand a fost stare de urgenta din cauza COVID iar economia s-a inchis
Acum nu este nicio stare de urgenta
Este doar efectul Pachetului 1 de masuri economice impuse de Guvern in august 2025”, a scris acesta.
A scăzut producția industrială
Georgescu a arătat că nu doar consumul a scăzut, ci și producția industrială. Potrivit spuselor sale, Guvernul Bolojan a creat un efect de domino: taxele au crescut, ceea ce a dus la scăderea consumului (așa cum arată și situațiile financiare ale Carrefour și Ahold Delhaize, proprietarul Profi și Mega, pentru trimestrul 3 din 2025), iar scăderea consumului a determinat reducerea producției, ceea ce a dus la diminuarea activității economice și la disponibilizarea de personal.
El a criticat modul în care Guvernul Bolojan se laudă, într-un mod cinic, cu creșterea încasărilor din TVA în octombrie, explicând că aceasta este o consecință logică a creșterii generale a prețurilor (alimente, energie etc.), adică a inflației. Georgescu a subliniat că scopul unui Executiv nu este să încaseze mai multe taxe, ci să ajute mediul privat să se dezvolte, iar economia să crească, pentru ca în mod natural să crească și încasările fiscale. El a calificat drept cinic faptul că Guvernul se laudă cu creșterea TVA într-un context în care România are cea mai mare inflație din Europa și economia se prăbușește.
„Dar stai ca nu este tot
Nu a scazut doar consumul
A scazut si productia industriala
Guvernul a reusit un efect de domino
Au crescut taxele
Din aceasta cauza a scazut consumul ( o spun si Carrefour si Ahold Delhaize , proprietarul Profi si Mega, in situatiile financiare pe trim 3 2025)
Din cauza consumului a scazut productia
Din aceste cauze activitatea economica s-a redus si firmele au inceput sa dea oameni afara
Desi avem o scadere accentuata a economiei, Guvernul se lauda intr-un mod cinic
Se lauda ca au crescut incasarile de TVA in octombrie
Pai este logic ca au crescut incasarile din TVA
Au crescut toate preturile : alimente, energie etc
Deci a crescut baza la care se aplica TVA-ul
Se numeste inflatie
Poate Guvernul nu stie
Dar scopul unui Guvern nu este sa incaseze mai multe taxe
Scopul unei Guvern este sa ajute mediul privat sa se dezvolte
Iar mediul privat sa creasca economia
Daca economia merge mai bine, Guvernul va incasa mai multe taxe
Este cinic sa te lauzi cu cresteri de incasari TVA cand Romania are cea mai mare inflatie din Europa, iar economia se prabuseste
In acest ritm Guvernul Romaniei va lua modelul Venezuelei
In Venezuela inflatia este de 200%
Iar incasarile din TVA cresc cu 100%”, a spus el.
România ar putea urma modelul Venezuelei, unde inflația este de 200%
Mai departe, analistul economic a avertizat că, dacă ritmul actual continuă, Guvernul Bolojan ar putea urma modelul Venezuelei, unde inflația este de 200%, iar încasările din TVA cresc cu 100%, însă populația se sărăcește rapid, iar economia se prăbușește. El a adăugat că există oameni care se bucură de creșterea TVA, dar că acest lucru arată fie lipsa de noțiuni economice elementare, fie o atitudine masochistă, deoarece TVA îl plătesc tot cetățenii, iar în condiții de inflație mare statul colectează automat mai mulți bani de la ei.
Potrivit spuselor sale, economia se prăbușește ca urmare a deciziilor de majorare a taxelor din august și a avertizat că pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental.
„Probabil si in Venezuela Guvernul se lauda cu incasarile record din TVA
Dar oamenii saracesc accelarat din cauza inflatiei
Iar economia se prabuseste
Paradoxal, am vazut oameni care se bucura ca au crescut incasarile din TVA
Acestia ori nu au notiuni elementare de economie ori sunt masochisti
Adica ori nu inteleg ca TVA-ul il platesc ei si ca atunci cand este inflatie mare, automat statul incaseaza mai multi bani de la ei
Ori le place durerea
Concluzii
Economia se prabuseste in urma deciziilor de cresteri de taxe din august
Pentru 2026 trebuie sa ne pregatim financiar si mental”, a punctat el.
