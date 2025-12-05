Analistul economic Radu Georgescu acuză Guvernul Bolojan că a reușit să reducă accelerat consumul în România, menționând că datele publicate pentru octombrie 2025 ne arată o scădere de 4,6% față de aceeași lună a anului precedent, iar la alimente scăderea a fost chiar mai mare, de 7%.

Georgescu a remarcat că această scădere accelerează, având în vedere că în august și septembrie consumul scăzuse cu 2%. Potrivit lui, în ultimii 14 ani, consumul scăzuse o singură dată, în aprilie 2020, în timpul stării de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, când economia era închisă. El a precizat, pe Facebook, că, de această dată, nu există nicio stare de urgență, iar efectul este doar al Pachetului 1 de măsuri economice impuse de Guvern în august 2025.

„Guvernul Romaniei a reusit un miracol

A reusit ce parea imposibil

Ceva ce nu a reusit nici macar frica de razboiul din Ucraina

Nici macar anularea alegerilor

Nici macar bau-baul ca Romania va fi trecuta la Junk

Doamnelor, Domnilor si Domnisoarelor, Guvernul Romaniei a reusit sa scada accelerat consumul in Romania !!

Azi s-a publicat consumul pe octombrie 2025

In octombrie 2025 consumul a scazut cu 4,6% fata de octombrie 2024!!!

La alimente scaderea este si mai mare, 7% !!!

Scaderea consumului accelereaza

In august si septembrie consumul scazuse cu 2%

In ultimii 14 ani o singura data a scazut consumul in Romania

In aprilie 2020 cand a fost stare de urgenta din cauza COVID iar economia s-a inchis

Acum nu este nicio stare de urgenta

Este doar efectul Pachetului 1 de masuri economice impuse de Guvern in august 2025”, a scris acesta.

Georgescu a arătat că nu doar consumul a scăzut, ci și producția industrială. Potrivit spuselor sale, Guvernul Bolojan a creat un efect de domino: taxele au crescut, ceea ce a dus la scăderea consumului (așa cum arată și situațiile financiare ale Carrefour și Ahold Delhaize, proprietarul Profi și Mega, pentru trimestrul 3 din 2025), iar scăderea consumului a determinat reducerea producției, ceea ce a dus la diminuarea activității economice și la disponibilizarea de personal.

El a criticat modul în care Guvernul Bolojan se laudă, într-un mod cinic, cu creșterea încasărilor din TVA în octombrie, explicând că aceasta este o consecință logică a creșterii generale a prețurilor (alimente, energie etc.), adică a inflației. Georgescu a subliniat că scopul unui Executiv nu este să încaseze mai multe taxe, ci să ajute mediul privat să se dezvolte, iar economia să crească, pentru ca în mod natural să crească și încasările fiscale. El a calificat drept cinic faptul că Guvernul se laudă cu creșterea TVA într-un context în care România are cea mai mare inflație din Europa și economia se prăbușește.

„Dar stai ca nu este tot

Nu a scazut doar consumul

A scazut si productia industriala

Guvernul a reusit un efect de domino

Au crescut taxele

Din aceasta cauza a scazut consumul ( o spun si Carrefour si Ahold Delhaize , proprietarul Profi si Mega, in situatiile financiare pe trim 3 2025)

Din cauza consumului a scazut productia

Din aceste cauze activitatea economica s-a redus si firmele au inceput sa dea oameni afara

Desi avem o scadere accentuata a economiei, Guvernul se lauda intr-un mod cinic

Se lauda ca au crescut incasarile de TVA in octombrie

Pai este logic ca au crescut incasarile din TVA

Au crescut toate preturile : alimente, energie etc

Deci a crescut baza la care se aplica TVA-ul

Se numeste inflatie

Poate Guvernul nu stie

Dar scopul unui Guvern nu este sa incaseze mai multe taxe

Scopul unei Guvern este sa ajute mediul privat sa se dezvolte

Iar mediul privat sa creasca economia

Daca economia merge mai bine, Guvernul va incasa mai multe taxe

Este cinic sa te lauzi cu cresteri de incasari TVA cand Romania are cea mai mare inflatie din Europa, iar economia se prabuseste

In acest ritm Guvernul Romaniei va lua modelul Venezuelei

In Venezuela inflatia este de 200%

Iar incasarile din TVA cresc cu 100%”, a spus el.

Mai departe, analistul economic a avertizat că, dacă ritmul actual continuă, Guvernul Bolojan ar putea urma modelul Venezuelei, unde inflația este de 200%, iar încasările din TVA cresc cu 100%, însă populația se sărăcește rapid, iar economia se prăbușește. El a adăugat că există oameni care se bucură de creșterea TVA, dar că acest lucru arată fie lipsa de noțiuni economice elementare, fie o atitudine masochistă, deoarece TVA îl plătesc tot cetățenii, iar în condiții de inflație mare statul colectează automat mai mulți bani de la ei.

Potrivit spuselor sale, economia se prăbușește ca urmare a deciziilor de majorare a taxelor din august și a avertizat că pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental.