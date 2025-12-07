Bugetul pentru anul 2026 riscă să fie adoptat abia la finalul lunii ianuarie, potrivit informațiilor vehiculate pe surse și confirmate indirect de explicațiile oferite de premierul Ilie Bolojan în ultimele zile.

Șeful Guvernului a transmis că întârzierea nu ține doar de calculele deficitului, ci și de legislația suplimentară care trebuie adoptată în prealabil pentru a garanta un cadru bugetar predictibil. În lipsa adoptării la timp, instituțiile publice vor funcționa pe baza unei formule provizorii.

Bugetul de stat pentru anul 2026 ar putea fi votat abia la finalul lunii ianuarie, potrivit unor surse citate de publicația Gândul, care au precizat că premierul Ilie Bolojan ar fi transmis că proiectul nu poate fi finalizat în decembrie.

Informația vine în contextul în care șeful Guvernului anunțase încă din noiembrie, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că este foarte posibil ca bugetul să fie finalizat cu întârziere.

Deși Comisia Europeană estimează o creștere economică de 1,1% în 2026, premierul ar fi avertizat că acest lucru nu garantează închiderea bugetului în termen. El a explicat că, în cazul în care documentul nu este adoptat până la 1 ianuarie, instituțiile publice vor funcționa temporar cu o alocare de 1/12 din bugetul anului precedent.

Bolojan a transmis, în declarațiile sale publice, că întârzierea este determinată de necesitatea adoptării unor acte normative suplimentare care să asigure predictibilitate fiscală.

Premierul a precizat că România trebuie să închidă anul 2025 cu un deficit de 8,4%, iar ținta pentru 2026 este reducerea acestuia spre 6%. El a spus că prognoza realistă pentru anul viitor ar putea indica un deficit situat în intervalul 6–6,5%, subliniind presiunile bugetare care obligă la prudență.

Potrivit acestuia, fără cadrul legislativ complet, Guvernul nu poate construi un buget coerent, ceea ce justifică amânarea discutată în prezent.