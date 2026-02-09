Ministerul Finanțelor a anunțat adoptarea Avizului Formal de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării realizate în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale.

Acest aviz confirmă capacitatea României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din domeniul fiscal și de a-și alinia politicile și practicile la standardele aplicate în statele membre.

Potrivit Ministerului Finanțelor, evaluarea este considerată una dintre cele mai dificile etape ale procesului de aderare, din cauza complexității tehnice și a nivelului ridicat de exigență.

Avizul a fost acordat pe baza rezultatelor pozitive obținute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, care au analizat în detaliu cadrul legislativ, instituțional și operațional al României.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE. În acest caz, procedura a inclus zece evaluări tehnice distincte, desfășurate la nivelul grupurilor subsidiare, pe baza principiilor-cheie de aderare.

Procesul a implicat runde succesive de evaluare, clarificări, transmiterea de documentație suplimentară și ajustări legislative și operaționale.

Toate aceste etape s-au desfășurat în cadrul unui mecanism de evaluare între state, cu standarde uniforme aplicate tuturor țărilor candidate sau membre ale OCDE.

Ministerul Finanțelor arată că rezultatul pozitiv reflectă eforturile susținute depuse împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru adaptarea cadrului fiscal la cerințele OCDE.

Un rol important l-a avut promovarea și adoptarea unor reforme legislative recente, inclusiv Ordonanța Guvernului nr. 11/2025, care a modificat Codul de procedură fiscală în domenii precum procedurile amiabile și regimul prețurilor de transfer.

Pe lângă schimbările legislative, evaluarea a avut în vedere și dimensiunea operațională. Avizul confirmă faptul că practicile aplicate de Ministerul Finanțelor și de ANAF sunt aliniate standardelor OCDE, inclusiv în ceea ce privește aplicarea procedurilor amiabile și funcționarea mecanismelor administrative.

Adoptarea Avizului Formal în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale este prezentată de autorități ca un pas esențial în procesul de aderare la OCDE.

Rezultatul validează nu doar cadrul normativ, ci și capacitatea instituțională de implementare eficientă a reformelor asumate, consolidând credibilitatea României și convergența sistemului fiscal național cu bunele practici internaționale.