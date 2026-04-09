Potrivit familiei, sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatului sociolog Virgiliu Constantinescu va fi depus vineri, după ora 11:00, la capela Bisericii Dichiu, situată pe Strada Icoanei 72. Slujba de înmormântare este programată pentru sâmbătă, la ora 11:00, la Biserica Mavrogheni, aflată în apropierea Muzeului Național al Țăranului Român.

Virgiliu Constantinescu s-a născut la 2 februarie 1932 și a parcurs etapele educaționale în mai multe instituții importante. A urmat școala primară în satul Teiu, comuna Galicea, județul Vâlcea, apoi timp de opt ani Școala Normală „Andrei Șaguna” din Sibiu, continuând ulterior studiile la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

În cariera sa academică, a activat între 1960 și 1962 ca asistent de logică și istoria filosofiei la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după care a revenit la Universitatea din București. După anul 1990, a ocupat funcțiile de decan și șef de catedră la Facultatea de Sociologie din cadrul Universității „Spiru Haret” din București.

Recunoscut ca un discipol al școlii gustiene și ca o personalitate de referință în sociologia rurală, Virgiliu Constantinescu a fost apreciat pentru studiile sale dedicate comunităților rurale, analizând structura și transformările satului românesc. Activitatea sa a vizat în mod constant înțelegerea dinamicilor sociale din mediul rural și a evoluțiilor acestuia în contextul modernizării.

Una dintre ultimele sale apariții publice notabile a avut loc la ediția din decembrie 2025 a Târgului Gaudeamus, unde a lansat a doua ediție a lucrării „Tratat de Sociologie a Comunităților Rurale”, publicată la Editura Fundației „România de mâine”. Cu acel prilej, a vorbit despre rolul satului în societatea contemporană, subliniind importanța acestuia ca parte vie a prezentului, nu ca un element al trecutului.

De-a lungul timpului, Constantinescu a susținut că interesul său pentru sociologia rurală a fost alimentat de experiențele directe din teren, lucrând alături de studenți în diverse comunități, inclusiv în zone dificile. El a pus accent pe ideea de demnitate regăsită în mediul rural, considerând că satul oferă un cadru în care valorile umane fundamentale se manifestă într-un mod autentic.

„Este o întrebare pe care mulţi mi-au pus-o şi care mi-a făcut acum un set-up: de ce sociologia rurală, mai ales în condiţiile în care toată lumea merge către oraş şi satul rămâne, pe undeva, parcă, în derizoriu? ‘Tratatul de Sociologie Rurală’ nu este o lucrare începută într-un birou liniştit, ci, dimpotrivă, este o lucrare crescută cu paşii mei prin sate, prin gospodării, prin câmpuri, poate şi de poveşti, dar şi de necazuri. Şi în aceste câmpuri de necazuri, i-am introdus şi pe studenţii care m-au însoţit. Şi ţin să spun că au fost studenţi care m-au urmat cu fidelitate, de multe ori, în zone dificile. (…) Răspunsul meu a fost acelaşi: pentru că în sat, de fapt, am găsit demnitatea. Blaga spune că satul reprezintă veşnicia. Păstrând distanţele şi respectul care se cuvine, aceasta, cu atât mai mult cu cât – eram elev la Sibiu – l-am văzut pe Lucian Blaga în Parcul Arinilor, mergând… parcă o statuie care se deplasa. Eu am găsit în sat şi în mediul rural acest fenomen pe care îl numesc demnitatea. Şi, într-adevăr, acolo este demnitatea”, spunea regretatul sociolog.

În activitatea sa editorială, a publicat lucrări importante precum „Tratatul de Sociologia comunităților rurale” și „Sociologie”, apărută în 1994, și a analizat inclusiv sistemul sociologic al lui Dumitru Drăghicescu, contribuind astfel la dezvoltarea cercetării sociologice din România.