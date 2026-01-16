Anomalia economică a cursului euro se sprijină pe o altă anomalie: deficitul bugetar. În 2025, deficitul bugetar a fost aproximativ egal cu deficitul de cont curent, ambele situându-se în jur de 8,5% din PIB, potrivit explicațiilor publicate de expertul contabil Radu Georgescu pe Facebook.

Pentru a finanța deficitul și a menține cursul stabil, guvernul s-a împrumutat lunar în euro de la bănci străine, ceea ce contrazice recomandările adresate populației, care este îndemnată să ia credite în lei. Dobânzile la creditele în lei sunt de trei ori mai mari decât cele la euro, astfel că ratele în lei ajungeau aproape duble față de cele în euro.

„Lectia zilnica de economie

Romania este tara de pe planeta Pamant, continent Europa din care ies cei mai multi euro pe relatia comerciala import – export Lunar ies extrem de multi bani din Romania

In 2025 au iesit peste 30 miliarde euro din Romania

Vezi graficul din poza Daca urmaresti aceasta pagina sigur te intrebi de unde naiba mai sunt euro in Romania

Ca in fiecare luna ies cel putin 2 miliarde de euro”, a scris expertul contabil pe Facebook.

Aceste dezechilibre ridică întrebarea cât timp vor putea continua anomaliile economice. Specialiștii avertizează că, dacă într-o lună guvernul nu va mai putea să se împrumute în euro, cursul ar putea crește rapid, posibil chiar la 7 lei pentru un euro. Această situație ar putea deveni realitate în 2026, mai ales că guvernul s-a angajat față de Uniunea Europeană să reducă deficitul bugetar la 6,5% din PIB.

„Guvernul nu poate sa tipareasca euro

Nici macar BNR nu poate

Sigur te intrebi cum naiba cursul euro nu creste in fiecare zi Probabil iti dai seama ca in Romania cursul euro este o anomalie economica

Aceasta anomalie se bazeza pe alta anomalie economica

Se numeste deficitul bugetar

Dupa cum probabil vezi deficitul bugetar in 2025 este aproximativ egal cu deficitul de Cont Curent

Ambele deficite sunt in jur de 8,5% din PIB Pe romaneste Guvernul se imprumuta lunar euro de la banci straine pentru a finanta deficitul bugetar si a mentine cursul euro

Adica Guvernul face invers decat iti spune tie sa faci

Tie iti spune ca trebuie sa iei credite in lei

Chiar daca dobanda la lei este de 3 ori mai mare decat dobanda la euro Si daca ai un credit in lei platesti o rata dubla comparat daca ai avea creditul in euro

Nu este un pic haios?

Sau ciudat?”, a mai scris acesta.

Diferența dintre deficitul de cont curent și deficitul bugetar, de aproximativ 2% din PIB, reprezintă în jur de 10 miliarde de euro. Aceasta evidențiază vulnerabilitatea României la fluctuațiile cursului euro și la condițiile de finanțare externe. În paralel, cetățenii și economia românească învață lecții esențiale despre mecanismele financiare și economice, dar aceste lecții vin direct din experiențele trăite și costurile suportate de populație.

România se află astfel într-un proces de învățare economică în timp real, în care guvernul și instituțiile financiare trebuie să gestioneze deficitul bugetar și contul curent, menținând stabilitatea cursului și a finanțelor publice.

Situația arată atât vulnerabilitățile, cât și oportunitățile pentru o mai bună înțelegere a economiei naționale, în condițiile în care politicile publice și deciziile guvernamentale afectează direct costurile și viața financiară a cetățenilor.

„Cat timp mai merg aceste anomalii economice in Romania?

Nimeni nu stie exact

Vor merge pana intr-o zi

In care nu va mai merge Daca de exemplu Guvernul Romaniei nu va mai putea o luna sa imprumute euro de la banci straine, in cateva zile cursul euro se duce la 7 lei

Este posibil sa vedem in 2026 acest scenariu

Guvernul s-a jurat la UE pe degetelul mic ca va reduce deficitul bugetar din 2026 la 6,5% din PIB

Pai asta inseamna ca avem o foarte mare problema Daca faci diferenta dintre deficitul de Cont Curent ( 8,5%) si deficitul bugetar ( 6,5%) inseamna 2% din PIB

Asta insemna vreo 10 miliarde euro Totusi sunt si vesti bune

Toata Romania invata live lectii de economie

Partea mai proasta este ca invatam direct pe pielea noastra si pe banii nostri”, a conchis Radu Georgescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.