Președintele Nicușor Dan a declarat că nu a existat o negociere în sens clasic pentru acordarea permisiunii Statelor Unite de a folosi bazele militare din România. El a explicat că decizia a fost luată în contextul unei nevoi pe care aliatul american a avut-o, iar România a răspuns rapid acestei solicitări.

Nicușor Dan a explicat că una dintre consecințele colaborării este întărirea scutului de la Deveselu. Această componentă suplimentară oferă protecție atât României, cât și unei părți din Europa, în contextul sistemului de apărare antirachetă.

„Au fost mai multe componente, una dintre … sau două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecţie suplimentară pentru România şi pentru partea de Europă pe care scutul de la Deveselu o apără. Şi bineînţeles că noi avem o discuţie în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar nu a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a precizat că relațiile internaționale sunt construite pe negocieri permanente, inclusiv în cadrul NATO, în relația cu Ucraina și în parteneriatul cu Statele Unite.

